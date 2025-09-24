Accoltellato in un locale, Smecca ha lasciato la terapia intensiva: condizioni migliorano

Ieri, abbiamo riferito invece degli sviluppi investigativi che hanno condotto a concentrare l'attenzione su un ventiquattrenne

Gela. Sembrano migliorare sensibilmente le condizioni del trentaquattrenne Rocco Smecca, domenica notte colpito con la lama di un coltello, in un locale della rotonda est di Macchitella. Le ferite riportate sono profonde ed è stato subito trasferito a Catania. Ha lasciato la terapia intensiva e i medici etnei hanno disposto il ricovero in reparto. Ovviamente, il suo quadro clinico continua a essere monitorato con molta attenzione. Ieri, abbiamo riferito invece degli sviluppi investigativi che hanno condotto a concentrare l'attenzione su un ventiquattrenne. Davanti ai poliziotti e al pm, ha fornito la propria versione dei fatti, senza negare comunque di aver colpito Smecca, al culmine di un precedente diverbio. Si attendono gli ulteriori passi investigativi, che potrebbero culminare in una misura restrittiva.