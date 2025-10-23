Accoltellato in chiesa, per don Nunzio necessario un intervento chirurgico

Anche la famiglia è stata informata della necessità dell'intervento chirurgico

Gela. Le condizioni di don Nunzio Samà continuano a essere monitorate dai medici dell'ospedale “Vittorio Emanuele”. Il sacerdote, questa mattina, è stato accoltellato nella chiesa del Carmine, in pieno centro storico. In serata, dopo il ricovero nel nosocomio di Caposoprano, si è posta l'esigenza di un intervento chirurgico, che verrà condotto proprio dai medici della struttura ospedaliera. Già questa mattina, dopo l'arrivo al pronto soccorso, diversi fedeli hanno raggiunto il “Vittorio Emanuele” per avere notizie sulle condizioni di don Nunzio. Anche la famiglia è stata informata della necessità dell'intervento chirurgico. Il sacerdote sarebbe stato raggiunto almeno da un fendente, che lo avrebbe ferito di striscio. Sono invece in corso le indagini per definire la dinamica dell'aggressione. Pare sia da attribuire a un giovane, entrato in chiesa e poi resosi responsabile dell'accoltellamento.