Accoltellato in chiesa il parroco del Carmine don Samà
Gravissimo episodio in mattinata all'interno della chiesa del Carmine. Il parroco Don Nunzio Samà sarebbe stato accoltellato da uno sconosciuto
A cura di Redazione
23 ottobre 2025 12:01
Gela. Gravissimo fatto di sangue alla chiesa del Carmine. Il parroco Don Nunzio Samà è stato accoltellato da uno sconosciuto all'interno della chiesa. Il prete è stato trasferito in ambulanza all'ospedale Vittorio Emanuele. Sul posto ci sono i carabinieri del Reparto Territoriale. Potrebbe trattarsi dell'azione di una persona con gravi disagi sociali che forse pretendeva soldi.
La chiesa era aperta all'adorazione.
Notizia in aggiornamento.