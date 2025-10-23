Accoltellato in chiesa il parroco del Carmine don Samà

Gravissimo episodio in mattinata all'interno della chiesa del Carmine. Il parroco Don Nunzio Samà sarebbe stato accoltellato da uno sconosciuto

Gela. Gravissimo fatto di sangue alla chiesa del Carmine. Il parroco Don Nunzio Samà è stato accoltellato da uno sconosciuto all'interno della chiesa. Il prete è stato trasferito in ambulanza all'ospedale Vittorio Emanuele. Sul posto ci sono i carabinieri del Reparto Territoriale. Potrebbe trattarsi dell'azione di una persona con gravi disagi sociali che forse pretendeva soldi.

La chiesa era aperta all'adorazione.

Notizia in aggiornamento.