Accesso al credito delle farmacie pubbliche, accordo Banca del Fucino-Assofarm

ROMA (ITALPRESS) - Banca del Fucino ha sottoscritto un accordo con Assofarm, l'associazione nazionale che rappresenta le aziende, le società e i consorzi che gestiscono le farmacie pubbliche in Italia...

ROMA (ITALPRESS) - Banca del Fucino ha sottoscritto un accordo con Assofarm, l'associazione nazionale che rappresenta le aziende, le società e i consorzi che gestiscono le farmacie pubbliche in Italia. L'intesa ha l'obiettivo di favorire l'accesso al credito e la disponibilità di servizi bancari dedicati per le farmacie associate, attraverso una gamma di soluzioni finanziarie studiate per sostenere gli investimenti di lungo periodo, ottimizzare la gestione della liquidità e sviluppare sistemi di pagamento e servizi digitali avanzati.

Le farmacie pubbliche contribuiscono a costituire un presidio sanitario essenziale, in molti casi situato in aree periferiche o in piccoli centri. La loro particolarità risiede nel fatto che gli utili vengono reinvestiti a beneficio della collettività, contribuendo al finanziamento di servizi sociali e sanitari locali.

Assofarm rappresenta a livello nazionale le aziende titolari delle farmacie di proprietà pubblica, che complessivamente contano oltre 1.700 esercizi distribuiti sull'intero territorio italiano, sviluppando un giro di affari di 1.7 miliardi di euro e svolgendo un ruolo strategico nel garantire accessibilità, prossimità e universalità del servizio farmaceutico.

Con oltre un secolo di storia, Banca del Fucino è oggi l'unico istituto bancario ad aver creato una Divisione Health & Pharma dedicata al settore, in grado di offrire un elevato livello di specializzazione e una visione integrata dei bisogni finanziari della filiera sanitaria e farmaceutica.

"Con questo accordo - afferma il Presidente di Assofarm, Luca Pieri - intendiamo creare un solido contesto finanziario e creditizio alle sfide future del nostro settore. La Farmacia dei Servizi e più in generale la sempre maggiore integrazione con la sanità pubblica territoriale, sono opportunità che le nostre associate potranno cogliere solo se in grado di sostenere adeguati investimenti. Quanto sottoscritto oggi è insomma un passo strategico assai importante per tutto il nostro mondo".

"Siamo onorati e felici di questo accordo - afferma Marco Alessandrini, Responsabile delle Divisione Health & Pharma della Banca - in quanto avviciniamo la nostra struttura al perimetro delle farmacie pubbliche, prevalentemente comunali, che al loro interno incarnano un elevato spirito sociale. La distintività della nostra proposta commerciale viene alimentata da un costante confronto che sviluppa in maniera virtuosa la capacità di fornire soluzioni fatte su misura per i nostri clienti".

- foto ufficio stampa Banca del Fucino -

(ITALPRESS).