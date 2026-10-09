Accessi d’emergenza chiusi alla Giudici: allarme sicurezza e palestre a rischio

La dirigente chiede interventi immediati: a rischio anche l’utilizzo delle due palestre da parte di studenti e associazioni.

Gela. Prima il crollo di un muro perimetrale, a causa delle forti piogge del 19 settembre. Poi la presenza di un nido di vespe a ridosso di uno dei cancelli che consentivano l’accesso ai mezzi di soccorso sul retro dell’istituto. È così che sono stati chiusi gli accessi posteriori della scuola Paolo Emiliano Giudici, dove si trovano le due palestre. La dirigente scolastica Maria Lina la China lancia un appello affinché si intervenga tempestivamente per ripristinare condizioni di sicurezza adeguate e garantire l’accessibilità alle aree destinate ai mezzi di emergenza. Nel corso di questa settimana, i vigili del fuoco di Gela hanno effettuato per due volte dei sopralluoghi nell’istituto.

A preoccupare è anche la possibile interdizione delle due palestre da parte dei vigili del fuoco. Un provvedimento che avrebbe conseguenze non soltanto sugli studenti, ma anche sulle numerose associazioni che utilizzano gli impianti per le proprie attività. La chiusura delle strutture rischierebbe infatti di compromettere lo svolgimento delle attività e di creare disagi a tante realtà associative cittadine che fanno riferimento alle palestre della scuola.

La richiesta è quella di interventi immediati per risolvere le criticità e scongiurare ulteriori limitazioni nell’utilizzo degli spazi. La dirigente ha presentato anche una richiesta formale all’Eni nella speranza di ottenere dei fondi per risolvere i problemi strutturali che la scuola registra da decenni.

Stamattina una delegazione degli impiegati comunali si è recata sul posto per constatare le richieste della preside. Ora si attendono risposte concrete per evitare che le problematiche riscontrate possano tradursi nell’inibizione delle due palestre, con ripercussioni sull’attività scolastica e sul mondo sportivo cittadino.