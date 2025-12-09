Accese le luminarie a Messina, debutta Villa Sabin nel percorso natalizio

Accese questa sera le luminarie natalizie nelle principali ville cittadine: Parco Aldo Moro, Villa Mazzini, Pineta di Montepiselli e Villa Dante.

MESSINA (ITALPRESS) – Accese questa sera le luminarie natalizie nelle principali ville cittadine: Parco Aldo Moro, Villa Mazzini, Pineta di Montepiselli e Villa Dante. Per la prima volta entra nel circuito anche Villa Sabin, trasformata in spazio dedicato al gioco e alla creatività per bambini, con attività e laboratori nei weekend.

“Una scelta nata dalle richieste dei cittadini”, spiega la presidente di Messina Social City, Valeria Asquini. Soddisfatto il sindaco Federico Basile, che parla di “luoghi della collettività che tornano a vivere come punti di aggregazione”. Dopo l’accensione degli alberi nelle piazze, il Natale 2025 entra nel vivo.

