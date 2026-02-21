Abusi in chiesa su una minore, ministrante condannato: fissato giudizio di appello

Il ministrante e la difesa hanno sempre escluso approcci di tipo sessuale verso la minorenne

Gela. Lo scorso anno, i giudici della Corte d'assise di Caltanissetta condannarono a otto anni di reclusione il ministrante accusato di aver abusato di una minore che frequentava la chiesa salesiana, a Villaggio Aldisio. La procura aveva concluso richiedendo la condanna a dodici anni e sei mesi di detenzione. La difesa dell'imputato, con il legale Giuseppe Nicosia, ha impugnato quella decisione e il giudizio di appello prenderà il via a marzo. E' stata fissata la prima udienza, davanti ai giudici della Corte d'assise d'appello nissena. Fu la minore, dopo alcuni anni dai fatti, a raccontare i primi particolari agli operatori del consultorio, accompagnata dai genitori. Questi ultimi, nell'interesse della giovane, sono parti civili nel procedimento, assistiti dal legale Carmelo Tuccio. In primo grado, gli è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno. Il ministrante e la difesa hanno sempre escluso approcci di tipo sessuale verso la minorenne. Secondo le contestazioni, invece, l'imputato avrebbe approfittato di una delle stanze della chiesa, per appartarsi con la minore. Aspetti che saranno ancora una volta al vaglio dei giudici. Stando alla difesa, già in primo grado, emersero contraddizioni nei racconti, così da mettere in discussione la stessa dinamica della vicenda. L'imputato, secondo gli inquirenti, venne allontanato per un certo periodo dalla parrocchia, dopo che al sacerdote pervennero le prime segnalazioni. Il ministrante fece poi ritorno, come riferito dalla difesa che esclude la correlazione tra le due situazioni. Saranno i magistrati di secondo grado a valutare. Fu la polizia a eseguire la misura nei confronti dell'uomo e per i pm sono emersi tutti gli elementi per ritenerlo pienamente responsabile.