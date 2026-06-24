Abbandono rifiuti, controlli e prevenzione: "Tanti trasgressori segnalati, aree riconvertite al decoro"

Le direttrici da seguire non cambiano: controlli nelle zone già individuate e mappate, un aumento del numero di fototrappole per individuare i trasgressori, sanzioni salate e segnalazioni destinate alla procura

Gela. Un'ulteriore stretta per arginare chi ancora oggi abbandona rifiuti, in aree che vengono sistematicamente sporcate. Questa mattina, un vertice a Palazzo di Città ha messo insieme la commissione sanità e ambiente, presieduta dal consigliere Floriana Cascio, l'assessore con delega Giuseppe Fava, il comandante della polizia locale Massimo Cozzo e tutto il gruppo tecnico e operativo che si occupa dei controlli, oltre al segretario generale Giovanni Curaba, che è dirigente del settore. Le direttrici da seguire non cambiano: controlli nelle zone già individuate e mappate, un aumento del numero di fototrappole per individuare i trasgressori, sanzioni salate e segnalazioni destinate alla procura per l'avvio dei relativi procedimenti penali. “Stiamo facendo tanti sforzi – dice l'assessore Fava – e aumentano le aree che abbiamo strappato al degrado. Siamo consapevoli che ancora non basta. La polizia locale e il gruppo tecnico stanno sviluppando tutte le attività di contrasto e il comandante Cozzo ci ha confermato che tanti trasgressori sono stati individuati e sanzionati. Abbandonare rifiuti è un reato e tutto ciò deturpa la città”. Fava, a breve, condurrà una verifica in Regione per la destinazione dei fondi che il Comune ha ottenuto come premialità. Sono oltre duecentomila euro. “Sono certo, a differenza di ciò che dice qualcuno – continua l'assessore – che quei fondi non sono vincolati e possono essere destinati a nuovi interventi per il decoro ma anche a iniziative di sensibilizzazione e comunicazione. Inoltre, saranno rafforzate le attività di prevenzione e controllo nelle aree delle isole ecologiche. Abbiamo ottenuto la disponibilità dell'associazione ex carabinieri per un supporto maggiore in termini di controllo e monitoraggio”. Le aree attualmente trasformate in discariche abusive saranno riconvertite. “Proprio su questo stiamo insistendo – dice il presidente della commissione ambiente Floriana Cascio – siamo convinti che queste aree, già individuate e segnalate, vadano rese decorose e belle, con installazioni artistiche e innesti di piante e fiori. Solo in questo modo sarà possibile scoraggiare chi ancora non accetta le regole e sporca senza ritegno. Ci sarà tolleranza zero verso chi si ostina a trasformare gli spazi pubblici in discariche”.