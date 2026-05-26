A19, ultimati i lavori tra Bagheria e Villabate. Schifani: “Chiusi i cantieri con due mesi di anticipo”

PALERMO (ITALPRESS) – Sulla A19 Palermo-Catania chiudono con due mesi di anticipo i cantieri tra Bagheria e Villabate. Sono stati infatti ultimati i lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza lungo la carreggiata in direzione Palermo e da oggi i

PALERMO (ITALPRESS) – Sulla A19 Palermo-Catania chiudono con due mesi di anticipo i cantieri tra Bagheria e Villabate. Sono stati infatti ultimati i lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza lungo la carreggiata in direzione Palermo e da oggi il tratto autostradale è nuovamente percorribile senza restrizioni, ben prima della scadenza contrattuale fissata al 30 luglio 2026. Un risultato che consente di restituire piena fluidità alla circolazione proprio in vista dell’aumento del traffico per la stagione estiva e per il ponte del 2 giugno.

“Grazie al lavoro sinergico di Anas e della Struttura commissariale per la A19 – dichiara il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario per la A19 Palermo-Catania, Renato Schifani – siamo riusciti ad anticipare di ben due mesi la chiusura di tutti i cantieri nel tratto tra Bagheria e Villabate. Un obiettivo importante per ridurre i disagi agli automobilisti e migliorare la viabilità in un periodo particolarmente delicato dell’anno. L’autostrada è stata inoltre dotata di nuove barriere e di un sistema di illuminazione tecnologicamente avanzato per garantire standard sempre più elevati di sicurezza. Continuiamo a lavorare per accelerare la conclusione dei cantieri e limitare al massimo l’impatto sulla circolazione”.

L’intervento, dal valore complessivo di 4,9 milioni di euro, ha previsto l’installazione di 2.370 metri di barriere H4 di ultima generazione, 11 nuovi pali di illuminazione a resistenza passiva in sostituzione dei precedenti impianti obsoleti e terminali speciali nei tratti iniziali per incrementare ulteriormente la sicurezza degli utenti.

Prima della posa delle nuove barriere sono stati eseguiti interventi strutturali preliminari, tra cui la realizzazione di micropali in acciaio rinforzati con calcestruzzo e di un nuovo cordolo in cemento armato.

Per accelerare la conclusione dei lavori e ridurre i disagi, Anas e la Struttura commissariale – composta dal presidente della Regione Siciliana assieme agli ingegneri Nicola Montesano e Duilio Alongi – hanno inoltre disposto che le ultime fasi del cantiere si svolgessero esclusivamente in orario notturno.

Dal 14 aprile, infatti, le attività dell’impresa sono proseguite soltanto di notte, consentendo di arrivare alla riapertura completa con largo anticipo rispetto ai tempi previsti.

-Foto Regione Siciliana-

(ITALPRESS).