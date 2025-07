A19 Palermo-Catania, Schifani nomina i due nuovi sub commissari “Accelerare sulle chiusure”

Il commento del governatore siciliano

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato i due nuovi sub commissari per l’attuazione del piano di manutenzione dell’autostrada A19 Palermo-Catania. Si tratta di Nicola Montesano, neo responsabile della struttura territoriale Anas in Sicilia, e dell’ingegnere Duilio Alongi, attuale dirigente generale del dipartimento tecnico della Regione Siciliana. Entrambi svolgeranno l’incarico a titolo gratuito. Schifani ha già incontrato Montesano e Alongi.

“Ho chiesto – dice il presidente della Regione – di accelerare sulle chiusure di nuovi cantieri e che le limitazioni alla circolazione seguano criteri razionali, dando priorità alla riduzione degli impatti sulla circolazione”.

– foto ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).