“A volte ci viene così”: al teatro Antidoto il cabaret intelligente di Greco e Giammusso

Appuntamento venerdì 23 e sabato 24 gennaio alle 21, domenica 25 alle 18. Risate e riflessione per un evento teatrale da non perdere.In scena anche Giovanna Cartia.

Gela. Il Teatro Antidoto di Gela apre le sue porte alla comicità brillante e raffinata con “A volte ci viene così”, uno spettacolo di cabaret che promette risate, riflessione e grande complicità con il pubblico. Protagonisti della scena sono Guglielmo Greco ed Emanuele Giammusso, due interpreti affiatati che portano sul palco un racconto ironico e pungente della quotidianità.

Lo spettacolo, ideato dagli stessi Greco e Giammusso, conferma una costruzione teatrale solida e ben orchestrata, capace di alternare momenti di comicità esplosiva a passaggi più sottili e riflessivi. Il titolo stesso “ A volte ci viene così” suggerisce quell’imprevedibilità tipica della vita di tutti i giorni, fatta di situazioni assurde, reazioni istintive e piccoli cortocircuiti emotivi che diventano materia comica.

Con uno stile che richiama il miglior cabaret teatrale, lo spettacolo gioca su dialoghi serrati, gag intelligenti e osservazioni acute sui comportamenti umani, trasformando il vissuto comune in un’occasione di divertimento condiviso. Sul palco, Greco e Giammusso si muovono con naturalezza, dando vita a personaggi e situazioni nelle quali il pubblico non fatica a riconoscersi.

Ad arricchire ulteriormente la messa in scena è la partecipazione di Giovanna Cartia, che contribuisce a rendere lo spettacolo ancora più dinamico e coinvolgente, aggiungendo nuove sfumature narrative e interpretative.

“A volte ci viene così” andrà in scena :

• Venerdì 23 gennaio, ore 21.00

• Sabato 24 gennaio, ore 21.00

• Domenica 25 gennaio, ore 18.00

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 338 7143293, 330 225442 o 0933 822707, oppure scrivere all’indirizzo email [email protected]. La prevendita è disponibile presso il Teatro Antidoto – Macchitella.

Uno spettacolo da non perdere per chi ama il teatro che fa ridere ma anche pensare, confermando ancora una volta il Teatro Antidoto come punto di riferimento culturale e artistico del territorio.