"A Silvana Grasso la cittadinanza onoraria", giunta: "Con la sua opera valorizza la nostra identità"

Il suo rapporto con la città si è consolidato nel tempo

Gela. Una scrittrice, impegnata su più piani, dall'insegnamento e fino al teatro passano per la letteratura nazionale e internazionale, che con la città ha stretto un rapporto di profondo amore e rispetto. Per Silvana Grasso, Gela ha costituito una parte indelebile della propria vita, personale e professionale. Ragioni che hanno spinto il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori ad approvare una delibera che propone il riconoscimento della cittadinanza onoraria in favore della scrittrice, ormai di fama assoluta. Silvana Grasso, nata a Macchia di Giarre, in provincia di Catania, in città ha vissuto per anni, ha insegnato al liceo classico “Eschilo” e si è fatta ispirare da luoghi e storie che la seguono nel suo percorso di scrittura e costruzione artistica. La giunta ha deciso di riconoscerle questa onorificenza. Dovrà essere il consiglio comunale a rilasciare il voto finale.

In foto la scrittrice Silvana Grasso