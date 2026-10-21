A scuola sulle orme di San Francesco tra arte, musica e religione

San Francesco continua a parlare alle nuove generazioni, indicando nella semplicità, nella pace, nel rispetto e nell’amore per il prossimo una strada concreta per crescere.

Gela. Un viaggio di circa cinquanta minuti nell’arte, nella spiritualità e nei valori universali di San Francesco d’Assisi. È l’esperienza educativa che ha coinvolto gli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado e delle quinte elementari, dell’istituto comprensivo Giovanni Verga ,accompagnati dalle immagini degli affreschi di Giotto nella Basilica Superiore di Assisi, proiettate sul grande schermo dell’auditorium.

Un percorso attraverso tre momenti significativi della vita del Santo: la rinuncia ai beni materiali davanti al padre, quando Francesco sceglie di spogliarsi di ogni avere, privilegio e sicurezza per affidarsi completamente a Dio; la ricostruzione della chiesetta di San Damiano, gesto concreto che diventa metafora della necessità di ricostruire prima se stessi e poi il tessuto delle relazioni personali e comunitarie; infine, la riscoperta della semplicità, della bellezza e dell’amore per ogni creatura, nel messaggio evocato anche dal film Fratello Sole, Sorella Luna.

Tre passaggi che restituiscono l’attualità del messaggio francescano e invitano i ragazzi a riflettere sull’importanza della rinuncia all’egoismo, della solidarietà e della capacità di ricominciare, anche quando le relazioni e la convivenza sembrano segnate da divisioni e difficoltà.

A rendere ancora più coinvolgente l’iniziativa è stato il contributo diretto degli studenti, che hanno prestato la propria voce alla vivace esecuzione del canto Forza Venite Gente, unendo musica ed emozione in un’esperienza condivisa.

Arte, Musica e Religione hanno così camminato insieme, dimostrando come l’interdisciplinarietà possa trasformarsi in uno strumento didattico efficace, capace di rendere l’apprendimento più partecipato e significativo.

L’iniziativa ha posto al centro la dimensione educativa della scuola, chiamata non soltanto a trasmettere conoscenze, ma anche a offrire ai più giovani esempi di autenticità e modelli positivi. In un contesto sociale nel quale tanti ragazzi rischiano di smarrire punti di riferimento, il messaggio di San Francesco continua a parlare alle nuove generazioni, indicando nella semplicità, nella pace, nel rispetto e nell’amore per il prossimo una strada concreta per crescere e contribuire alla costruzione di una comunità più consapevole e solidale.