A piazza Roma "Nuovo cinema paradiso"

Primo appuntamento della Rassegna Cinematografica Avventure

Giovedì 6 agosto, Piazza Roma ospita il primo appuntamento della Rassegna Cinematografica Avventure: sul grande schermo Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, capolavoro Premio Oscar che ha commosso generazioni intere raccontando l’amore per il cinema, per la propria terra e per i legami che ci formano.La storia di Totò e Alfredo è un invito a custodire ciò che amiamo, “come amavi la cabina del Paradiso quando eri picciriddu”.Ad aprire la serata, i saluti istituzionali del sindaco Terenziano Di Stefano e dell’assessore al turismo Romina Morselli.Appuntamento in Piazza Roma alle 21.00, per l’inizio della proiezione. Vi aspettiamo ogni giovedì per un’altra serata di grande cinema. Ingresso libero e gratuito.