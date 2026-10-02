A Palermo il seminario su “Fisco e disabilità”, confronto tra avvocati ed esperti

Si è tenuto oggi presso la Biblioteca del Gonzaga Campus il seminario su "Fisco e disabilità", organizzato dalla Camera degli Avvocati tributaristi di Palermo con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

PALERMO (ITALPRESS) – Si è tenuto oggi presso la Biblioteca del Gonzaga Campus il seminario su “Fisco e disabilità”, organizzato dalla Camera degli Avvocati tributaristi di Palermo con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

L’incontro è stato aperto dai saluti istituzionali del professor Angelo Cuva, Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Palermo, Docente Diritto Tributario Università degli Studi di Palermo-DEMS e di Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro.

Ha introdotto i lavori la professoressa Maria Concetta Parlato, Consigliere della Camera degli Avvocati Tributaristi di Palermo, Docente Diritto Tributario Università degli Studi di Palermo-DEMS. Sono intervenuti: la dottoressa Giuseppina Amella, Capo ufficio Consulenza della Direzione Regionale della Sicilia Agenzia delle entrate, il dottor Francesco Polizzi, Direttore Sanitario del Centro di Termini Imerese della Lega del Filo d’Oro, il dottor Salvatore Forastieri, già Dirigente Superiore Ministero delle Finanze, Garante del contribuente e Giudice tributario e l’avvocato Giuliana Colli Vignarelli, Coordinatrice del Gruppo Giovani Camera Avvocati Tributaristi di Palermo.

Il professor Cuva ha osservato “che la normativa fiscale in materia di disabilità evidenzia una funzione della fiscalità e della contribuzione non legata esclusivamente all’attività di prelievo ma anche ad obiettivi redistributivi e di solidarietà economica e sociale che hanno un fondamento nella nostra Costituzione. Obiettivi espressamente richiamati da Papa Francesco che affermava che la tassazione è segno di legalità e giustizia e deve redistribuire le ricchezze”.

– Foto Camera degli Avvocati tributaristi di Palermo –

(ITALPRESS).