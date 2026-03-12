A New York la mostra sulla moda italiana nel cinema

NEW YORK (ITALPRESS) - L'Istituto Italiano di Cultura di New York ha inaugurato la mostra "Fotogrammi di moda italiana: dagli anni '50 ad oggi, l'Italia veste il cinema internazionale".Ideata e curata...

Ideata e curata da Stefano Dominella, Presidente onorario Maison Gattinoni, la mostra, che si apre proprio a pochi giorni dalla serata dei premi oscar di Los Angeles, racconta il legame profondo tra cinema e stile e mostra come proprio il grande schermo abbia contribuito a internazionalizzare la moda italiana, trasformandola in una delle immagini più riconoscibili del Made in Italy nel mondo.

"Moda e cinema - dice all'Italpress Claudio Pagliara, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New York - sono due settori importantissimi del Made in Italy e, in qualche modo, questa mostra parla di entrambi.

La moda italiana si è internazionalizzata anche grazie a Cinecittà: a partire dagli anni '50 le principali attrici americane hanno recitato qui in film poi diventati famosissimi, contribuendo a far diventare la nostra moda ciò che è oggi. Oggi rappresenta un settore da circa 95 miliardi di euro di fatturato.

Per questo, per l'Istituto Italiano di Cultura è essenziale promuoverla".

"Vedremo, ad esempio - sottolinea Dominella - gli abiti di Audrey Hepburn in Guerra e pace, quelli di Lana Turner in Lo specchio della vita. E poi ancora Sophia Loren, Scarlett Johansson e Demi Moore. Insomma, possiamo dire che agli Oscar le attrici non vincono solo con la recitazione, ma anche grazie al genio italiano della moda, che riesce a creare per le attrici un'immagine così forte e straordinaria che, anche a distanza di anni, rimane potente e memorabile".

Il percorso espositivo presenta 40 abiti firmati da celebri couturier, stilisti e atelier italiani, indossati da attrici e personalità entrate nell'immaginario internazionale. Dai nomi iconici del dopoguerra fino alle figure più contemporanee, la mostra ricostruisce una storia in cui Roma, Cinecittà e Hollywood si intrecciano nella nascita e nell'affermazione del Made in Italy. Locandine, trailer, fotografie di scena e materiali d'archivio completano l'allestimento, restituendo al visitatore il dialogo continuo tra linguaggio cinematografico e creazione sartoriale.

Tra i presenti all'inaugurazione, anche il console generale a New York Giuseppe Pastorelli e la studiosa della storia della Moda & Cinema della City University di New York, Eugenia Paulicelli.

