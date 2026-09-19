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A Napoli si ripete il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro

NAPOLI (ITALPRESS) - Si è ripetuto il prodigio della liquefazionedel sangue di San Gennaro. Nel Duomo di Napoli, monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, ha dato...

A cura di Redazione Redazione
19 settembre 2026 14:30
A Napoli si ripete il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro -
Italia
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NAPOLI (ITALPRESS) - Si è ripetuto il prodigio della liquefazione

del sangue di San Gennaro. Nel Duomo di Napoli, monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, ha dato l'annuncio: "Il santo protettore ci dà il segno della sua presenza nella nostra comunità. Il sangue si è sciolto". L'arcivescovo, monsignor Mimmo Battaglia, ha esposto le

ampolle ai fedeli. Il tradizionale sventolio di fazzoletti bianchi ha festeggiato il prodigio.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 19 settembre 2026

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