"A Mussomeli con Nigrelli, importante disponibilità Pasqualetto per regionali", Bennici: "FdI forte su territorio"

Secondo il dirigente, la sconfitta al referendum per la riforma della giustizia non è un segnale che possa estendersi alle prossime competizioni

Caltanissetta. In provincia, Fratelli d'Italia, alle amministrative imminenti in alcuni Comuni, punta alla riconferma in una roccaforte come Mussomeli. All'uscente Giuseppe Catania, già parlamentare Ars, il partito ha dato carta bianca nella definizione della strategia e il candidato alla fascia tricolore è Gianluca Nigrelli, vertice provinciale FdI. Lo stesso Catania sarà nella squadra dei candidati all'assise civica, in attesa delle prossime regionali, quando dovrebbe scendere ancora in campo, salvo opzioni differenti, insieme all'attuale parlamentare Ars Salvatore Scuvera, che ha preso il suo posto a esito di un'azione giudiziaria che ha delineato il cambio al parlamento regionale. "Si respira ormai chiaramente aria di elezioni in Sicilia, con numerosi Comuni impegnati nel rinnovo delle amministrazioni locali. Un momento importante per i territori, che rappresenta non solo una sfida politica, ma soprattutto un’opportunità per consolidare percorsi virtuosi e avviarne di nuovi, sempre nell’interesse delle comunità. In questo contesto, desidero rivolgere un sincero in bocca al lupo a Gianluca Nigrelli, coordinatore provinciale, per aver raccolto il testimone dall’onorevole Peppe Catania, sindaco uscente che ha saputo distinguersi per l’ottimo lavoro svolto alla guida della sua amministrazione. Sono certa che, se tutto andrà come auspicato, Nigrelli saprà gestire al meglio questa importante eredità, proseguendo nel solco tracciato con competenza e dedizione. Ancora più significativo è il fatto che lo stesso sindaco uscente abbia deciso di sostenere in prima persona questo progetto, dimostrando un forte senso di responsabilità e un profondo legame con la propria comunità", dice il dirigente provinciale FdI Sandra Bennici, responsabile enti locali. Il dirigente richiama la disponibilità, avanzata dal consigliere comunale di Butera, Rita Pasqualetto, a scendere in campo per le prossime regionali. "Da giorni si avverte anche il fermento legato alle imminenti elezioni regionali. Fratelli d’Italia si presenta pronta e compatta, con il sostegno all’onorevole Scuvera, che si sta affermando come punto di riferimento sul territorio, distinguendosi per una presenza costante e capillare, anche nei centri più piccoli della provincia. Un lavoro attento e continuo, che testimonia impegno concreto e vicinanza ai cittadini. Ringrazio fin da adesso la dottoressa Rita Elisabetta Pasqualetto, consigliere comunale di FdI a Butera, ruolo svolto con competenza, contenuti e amore verso i suoi concittadini, che in una fase assolutamente interlocutoria ha dato la propria disponibilità a candidarsi alle prossime elezioni regionali, qualora il partito lo dovesse richiedere e lo ritenesse opportuno. Un segnale di responsabilità e spirito di servizio che rafforza ulteriormente la squadra", aggiunge Bennici. Secondo il dirigente, la sconfitta al referendum per la riforma della giustizia non è un segnale che possa estendersi alle prossime competizioni. "In qualità di responsabile degli enti locali, esprimo grande orgoglio per la classe dirigente della provincia di Caltanissetta: uomini e donne instancabili, pronti a lavorare per il territorio con dedizione, ascoltando le esigenze dei cittadini e affrontando ogni sfida con coraggio e determinazione. Una comunità politica forte e coesa, che rinnova ogni giorno fiducia, sostegno e riconoscimento al nostro leader, Giorgia Meloni, esempio di guida e visione per tutti noi. Chi già festeggia per le prossime elezioni , convinto di avere la vittoria in tasca,deve aspettare prima di brindare e nn dare nulla per scontato", conclude.