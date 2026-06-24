Quotidiano di Gela

A Modena i funerali e l’ultimo saluto all’ex prefetto di Palermo Giancarlo Trevisone / Foto

MODENA (ITALPRESS) – Si sono svolti questo pomeriggio, al duomo di Modena, i funerali di Giancarlo Trevisone, ex prefetto di Palermo ed ex Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e commissario per

A cura di Redazione Redazione
24 giugno 2026 19:23
A Modena i funerali e l’ultimo saluto all’ex prefetto di Palermo Giancarlo Trevisone / Foto -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

MODENA (ITALPRESS) – Si sono svolti questo pomeriggio, al duomo di Modena, i funerali di Giancarlo Trevisone, ex prefetto di Palermo ed ex Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

Presenti, fra gli altri, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che succedette proprio a Trevisone come capo di Gabinetto della Prefettura di Bologna, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, il prefetto di Modena la palermitana Fabrizia Triolo, ed il Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino che lavorò al fianco di Trevisone alla Prefettura di Palermo, la quale ha ricordato il suo Maestro professionale e di vita.

Presente anche una rappresentanza di collaboratori ed amici della sua significativa esperienza palermitana, come il Gen. Mauro Moscatelli già Comandante della Regione Militare Sud dell’Esercito, il direttore di TV2000 Vincenzo Morgante, il prof. Angelo Cuva e tanti ex collaboratori della prefettura palermitana.

LA FOTOGALLERY

1 di 5 WhatsApp-Image-2026-06-24-at-18.54.12-3-315x420.jpeg WhatsApp-Image-2026-06-24-at-18.54.13-1-315x420.jpeg WhatsApp-Image-2026-06-24-at-18.54.13-315x420.jpeg WhatsApp-Image-2026-06-24-at-18.54.12-2-315x420.jpeg WhatsApp-Image-2026-06-24-at-18.54.12-1-315x420.jpeg

-Foto Italpress-
(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 24 giugno 2026

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela