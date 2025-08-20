A Militello l’ultimo applauso a Pippo Baudo / Fotogallery
Gli scatti più significativi del funerale del re dei presentatori
A cura di Redazione
20 agosto 2025 18:59
MILITELLO IN VAL DI CATANIA (ITALPRESS) – Una folla di oltre 3 mila persone si è radunata nella piazza antistante il Santuario di Santa Maria della Stella di Militello in Val di Catania e nelle vie limitrofe, per dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo. Di seguito ecco, in una fotogallery, alcuni degli scatti più significativi delle esequie.1 di 10 I funerali di Pippo Baudo - Foto IPA Agency L'uscita del feretro dalla chiesa - Foto IPA Agency La folla davanti alla chiesa - Foto IPA Agency I figli di Pippo Baudo - Foto IPA Agency Renato Schifani - Foto IPA Agency Ignazio La Russa - Foto IPA Agency Al Bano - Foto IPA Agency Michele Guardì - Foto IPA Agency I funerali di Pippo Baudo - Foto IPA Agency I funerali di Pippo Baudo - Foto IPA Agency
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
