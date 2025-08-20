Quotidiano di Gela

A Militello l’ultimo applauso a Pippo Baudo / Fotogallery

Gli scatti più significativi del funerale del re dei presentatori

A cura di Redazione
20 agosto 2025 18:59
Italpress
Regione
MILITELLO IN VAL DI CATANIA (ITALPRESS) – Una folla di oltre 3 mila persone si è radunata nella piazza antistante il Santuario di Santa Maria della Stella di Militello in Val di Catania e nelle vie limitrofe, per dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo. Di seguito ecco, in una fotogallery, alcuni degli scatti più significativi delle esequie.

1 di 10 rWMOu7XSVtDQ95WR2jIioO0TyatuNNI6UcAbm5SA.jpg I funerali di Pippo Baudo - Foto IPA Agency gWoPZsn5MrS5PpVYAKP3ch1WSoaXDz9FRxzlK0uD.jpg L'uscita del feretro dalla chiesa - Foto IPA Agency tbldHgd0rAgf37PQAyrF3k8kQHLnvXMhoK0fKqeh.jpg La folla davanti alla chiesa - Foto IPA Agency upb5Hqxeo0KKfek8VD3QqXLJMrn97vkVIo2D2A70.jpg I figli di Pippo Baudo - Foto IPA Agency jLjfkq173m02j8VAKjEaKfhAwLzWgJgJUrRPEK3b.jpg Renato Schifani - Foto IPA Agency 4FhNn626FgVTpe7N2ZaI3CFNd3JoeKi9u6UIwUVu.jpg Ignazio La Russa - Foto IPA Agency KOZ3FeKkrHQsw7lhLQY9FhZmbwas9Go5rNAKabVf.jpg Al Bano - Foto IPA Agency YQDLeUV8Sc8MVhPvdM8Uz2iEc3DCykF0BkOP8Z6B.jpg Michele Guardì - Foto IPA Agency aeFZfN6rmQ3Timr6KdhboUbUZjVjeMvIBqHWX5pX.jpg I funerali di Pippo Baudo - Foto IPA Agency l0EieSnCHgKthVeVpBqdlwueLARzfePTRDTZ5uBC.jpg I funerali di Pippo Baudo - Foto IPA Agency

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
