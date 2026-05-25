A giugno su Tivusat la danza internazionale e i grandi coreografi

ROMA (ITALPRESS) - Su Mezzo (canale 49 della piattaforma satellitare gratuita di Tivusat) per tutto il mese di giugno sarà protagonista la grande danza. Si inizia con la coreografa cinese Tong Ruirui,...

ROMA (ITALPRESS) - Su Mezzo (canale 49 della piattaforma satellitare gratuita di Tivusat) per tutto il mese di giugno sarà protagonista la grande danza. Si inizia con la coreografa cinese Tong Ruirui, internazionalmente conosciuta per aver unito le tecniche della danza classica e contemporanea alla narrazione tradizionale- Mezzo propone "A Dream of Red Mansions", uno spettacolo che adatta il grande classico della letteratura cinese Il sogno della camera rossa del XVIII secolo in un balletto poetico. Prosegue con il francese Thierry Malandain, coreografo molto legato al balletto la cui attenzione è focalizzata alla potenza, umanità e sensualità del corpo danzante. C'è anche un momento dedicato al grande coreografo olandese recentemente scomparso Hans van Manen, "il Mondrian della danza", perchè come il suo connazionale Piet Mondrian amava rappresentare sul palcoscenico l'essenzialità. A lui Mezzo dedica un tributo il 3 luglio in prima serata. Non può mancare in questa ristretta cerchia di straordinari artisti, Carolyn Carlson, colei che ha ricoperto un ruolo fondamentale nella nascita della danza contemporanea in Francia e in Italia con il GRTOP all'Opèra di Parigi e al Teatrodanza de La Fenice di Venezia. Martedi 30 va in scena Un saut dans le bleu, una creazione coreografica esclusiva presentata insieme all'Orchestre national du Capitole de Toulouse che è anche il titolo del libro da poco pubblicato dalla coreografa statunitense, nel quale Carlson pone al centro della sua ricerca e analisi i temi della spiritualità, del movimento, del vuoto e del rapporto con lo spazio.

Ecco il palinsesto nel dettaglio: Tong Ruirui, A Dream of Red Mansions, Martedì 2, ore 20:30; Thierry Malandain, Daphnis & Chloè, Martedì 16, ore 20:30; Hans van Manen, Moving to music, Lunedì 22, ore 20:30 Premiere; Thierry Malandain, Chambre d'amour, Martedì 23, ore 20:30 Premiere; Carolyn Carlson: Un saut dans le bleu, Martedì 30, ore 20:30 Live Session; Tribute to Hans van Manen, Venerdì 3 luglio, ore 20:30 Live Session.

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(ITALPRESS).