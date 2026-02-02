A gennaio il mercato dell’auto in crescita del 6,18% su base annua

Quotidiano di Gela

A cura di Redazione Redazione
02 febbraio 2026 17:15
Italia
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - A gennaio 2026 sono state immatricolate 141.980 autovetture a fronte delle 133.721 iscrizioni registrate nello stesso mese dell'anno precedente, pari ad un aumento del 6,18%. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I trasferimenti di proprietà sono stati 451.266 a fronte di 474.480 passaggi registrati a gennaio 2025, con una diminuzione del 4,89%.

Il volume globale delle vendite mensili, pari a 593.246, ha interessato per il 23,93% vetture nuove e per il 76,07% vetture usate.

(ITALPRESS).

