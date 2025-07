Si celebra domani in piazza San Giacomo la solennità del Corpus Domini

La Concelebrazione Eucaristica si terrà in Piazza San Giacomo, seguita dalla tradizionale processione del Corpus Domini che si concluderà sul sagrato della Chiesa Madre con la benedizione Eucaristica

Gela.Domani, domenica 22 giugno, la città si unirà per celebrare la solennità del Corpus Domini, una delle ricorrenze più sentite e partecipate dalla Chiesa locale. Alle ore 19.00 in Piazza San Giacomo avrà inizio la solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal Vicario Foraneo don Pasqualino di Dio. Al termine della Messa, prenderà avvio la tradizionale processione del Corpus Domini, che attraverserà le vie principali della città e si concluderà sul sagrato della Chiesa Madre con la Benedizione Eucaristica. Alla celebrazione e alla processione prenderanno parte i sacerdoti e i diaconi del Vicariato, le autorità civili e militari, nonché tutte le associazioni e i movimenti ecclesiali presenti a Gela, in segno di unità e di comunione. In occasione di questa importante giornata, tutte le chiese della città resteranno chiuse durante la serata per favorire la partecipazione dei fedeli all’unica Celebrazione Eucaristica e alla processione.

La Festa del Corpus Domini rappresenta un momento di fede e di riflessione per l’intera comunità ecclesiale e cittadina, nel segno della fraternità e della devozione.