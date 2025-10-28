A Gela nasce la comunità energetica: un passo decisivo verso la sostenibilità

Un progetto che punta a produrre e condividere energia pulita tra cittadini, imprese ed enti locali. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, mira a ridurre i costi in bolletta, le emissioni di CO₂ e a rendere la città più sostenibile..

Gela. È stata presentata ufficialmente l’iniziativa che segna un punto di svolta per la città nel campo della transizione ecologica: la nascita della Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Un progetto ambizioso, che punta a trasformare il territorio in un modello di produzione e condivisione dell’energia sostenibile, mettendo insieme cittadini, imprese, enti pubblici e realtà associative locali.

L’obiettivo della comunità energetica è semplice ma rivoluzionario: produrre, condividere e consumare energia pulita direttamente sul territorio. A illustrare i dettagli del progetto sono stati i presentati dall’assessore allo sviluppo economico che ha evidenziato come Gela, città dalla forte tradizione industriale, possa oggi diventare simbolo di rigenerazione sostenibile e di innovazione ambientale.

Il Comune di Gela si è impegnato a guidare l’iter tecnico e amministrativo, promuovendo al contempo momenti informativi aperti alla cittadinanza. L’obiettivo è coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti, costruendo una rete locale capace di redistribuire i benefici dell’energia verde.

La Comunità Energetica non è solo un’iniziativa ambientale, ma anche sociale ed economica.

Potranno farne parte famiglie, imprese, enti religiosi, associazioni e istituzioni pubbliche, che condividendo la produzione energetica contribuiranno a un modello più equo e partecipativo.

Gela, storicamente legata alla produzione energetica tradizionale, guarda ora al futuro con una visione diversa: quella di diventare un laboratorio di innovazione verde, capace di coniugare tecnologia, economia circolare e coesione sociale.

Il sindaco e gli assessori presenti alla conferenza hanno sottolineato come questa iniziativa sia una risposta concreta alle sfide del cambiamento climatico e alle esigenze di riduzione dei costi energetici, in particolare per le famiglie più fragili.

Dopo la presentazione ufficiale, il Comune avvierà la fase operativa per l’attivazione della comunità energetica, definendo il regolamento di adesione, i criteri di partecipazione e la rete dei punti di produzione e consumo.