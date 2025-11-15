A Gela la tappa finale del contest @Labo School contro le dipendenze

Si è chiuso al teatro Eschilo il contest provinciale del progetto regionale @LAB School, un percorso dedicato alla prevenzione delle dipendenze tra gli studenti.

Gela. Al teatro Eschilo di Gela cala il sipario sull’ultima tappa provinciale del progetto regionale @LAB School – Azioni di contrasto e prevenzione dalle dipendenze. Una mattinata intensa, costruita tra interventi istituzionali, performance artistiche e la premiazione dei lavori multimediali realizzati dagli studenti.

In platea erano presenti delegazioni arrivate da tutta la provincia. Sono stati loro, i più giovani, al centro di un percorso che ha messo insieme scuole, famiglie, istituzioni e associazioni, per raccontare con linguaggi diversi – dalla musica al video, dalla pittura alla narrazione – cosa significhi scegliere la libertà rispetto alle dipendenze: da sostanze, da comportamenti o persino da tecnologie.

Sul palco la dirigente scolastica Loredana Schillaci, referente della scuola polo – l’istituto “Galilei–Di Rocco” di Caltanissetta – ha ricordato il valore di un’alleanza educativa stabile, capace di prevenire fragilità e accompagnare la crescita dei ragazzi.

Alla giornata hanno partecipato anche il provveditore agli studi degli ambiti di Caltanissetta ed Enna Marcello Li Vigni e l’assessore all’Istruzione del Comune di Gela, Peppe Di Cristina. Un’occasione per ribadire, anche sul piano istituzionale, l’importanza di una comunità educativa che lavori insieme per il benessere degli studenti.

Tra i momenti più emozionanti, la performance “300 grammi” di Igor Scalisi Palminteri e Angelo Sicurella: un laboratorio di pittura sonora in cui colori e suoni nascono in tempo reale, intrecciandosi come il battito del cuore umano – quello stesso cuore che, simbolicamente, pesa trecento grammi.

A chiudere la giornata, la proiezione dei lavori realizzati dalle scuole per il contest provinciale: video, installazioni, elaborati grafici, frutto dei laboratori svolti durante il progetto. Una creatività che racconta la voglia degli studenti di guardare in faccia il tema delle dipendenze e superarlo con consapevolezza.

Applausi finali e attestati di partecipazione consegnati a tutti i presenti: un segno concreto di un impegno collettivo che va oltre l’evento e continua dentro le scuole, ogni giorno.