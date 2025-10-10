A Gela la presentazione del libro di Raimondo Moncada “Pietro Germi. Gli anni felici in Sicilia”

L’evento si propone come un’occasione di riflessione e dialogo tra memoria cinematografica e patrimonio culturale, nel segno di una Sicilia che continua a ispirare arte e letteratura.

Gela. Oggi pomeriggio alle 18:30, presso la Biblioteca Euclide di Gela, si terrà la presentazione del libro di Raimondo Moncada, “Pietro Germi. Gli anni felici in Sicilia” (VGS Libri). L’iniziativa rientra nel ciclo culturale “Gela, tra mito e letteratura”, promosso dal Comune di Gela – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Rotary Club Gela e il Centro culturale Salvatore Zuppardo.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Terenziano Di Stefano e dell’assessore alla Cultura Peppe Di Cristina. Seguirà l’introduzione del presidente del Rotary Club, Francesco Giudice, mentre il dialogo con l’autore sarà curato da Antonella Aquino del Liceo Eschilo.

Il volume di Moncada racconta il legame profondo tra il regista Pietro Germi e la Sicilia, terra che ispirò alcuni dei suoi capolavori e che rappresentò per lui un periodo creativo particolarmente felice. Attraverso aneddoti, testimonianze e riferimenti storici, l’autore offre uno sguardo originale sul rapporto tra cinema, territorio e identità culturale siciliana.

L’evento si propone come un’occasione di riflessione e dialogo tra memoria cinematografica e patrimonio culturale, nel segno di una Sicilia che continua a ispirare arte e letteratura.