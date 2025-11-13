A Gela il primo “Media education day” del Corecom Sicilia

Gli studenti protagonisti della cittadinanza digitale

Gela. La città ha ospitato il primo Media Education Day promosso dal Corecom Sicilia, una giornata interamente dedicata alla diffusione delle buone pratiche sulla navigazione responsabile in rete e sull’uso consapevole dei social. L’iniziativa ha visto come protagonisti gli studenti delle seconde classi medie dell’Istituto comprensivo Gela-Butera, che hanno partecipato con entusiasmo a un incontro formativo ricco di spunti e riflessioni.

Nel corso dell’appuntamento è stato presentato l’“Abbecedario della Media Education”, la pubblicazione realizzata dal Corecom Sicilia e distribuita gratuitamente agli studenti. Il volume, articolato in 21 parole-chiave, ha offerto ai ragazzi un percorso guidato per comprendere meglio le opportunità e i rischi legati al mondo digitale, fornendo strumenti utili per sviluppare competenze di cittadinanza digitale e promuovere un uso più consapevole dei media. All’incontro, che ha coinvolto circa un centinaio di alunni, tra cui una trentina collegati in videoconferenza dal plesso di Butera, hanno partecipato il presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia, il commissario Aldo Mantineo, coordinatore del progetto, e il dirigente scolastico Rocco Trainiti.

Nel corso del dibattito, i rappresentanti del Corecom hanno dialogato con gli studenti sull’importanza di usare la rete in modo critico, sicuro e rispettoso, ricordando come la formazione digitale sia oggi parte integrante della crescita personale e civica dei più giovani.