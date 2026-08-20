A Ficuzza il 49°anniversario dell’eccidio del Tenente Colonnello Giuseppe Russo

PALERMO (ITALPRESS) – Ficuzza ha ricordato il 49° anniversario dell’assassinio del Tenente Colonnello dei Carabinieri Giuseppe Russo, Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, e del suo amico Filippo Costa, insegnante ucciso insieme all’ufficiale in un

PALERMO (ITALPRESS) – Ficuzza ha ricordato il 49° anniversario dell’assassinio del Tenente Colonnello dei Carabinieri Giuseppe Russo, Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, e del suo amico Filippo Costa, insegnante ucciso insieme all’ufficiale in un agguato mafioso il 20 agosto 1977.

La cerimonia si è svolta a Ficuzza, frazione di Corleone, nei pressi della Real Casina di Caccia, nella piazza intitolata all’ufficiale. Alla commemorazione hanno preso parte il Prefetto di Palermo Massimo Mariani, il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” Ubaldo Del Monaco, il Comandante Provinciale Luciano Magrini, il Sindaco di Corleone Walter Rà, insieme alla figlia dell’ufficiale Benedetta Russo e alla nipote Giulia Cosentino.

Nel corso dell’evento, apertosi con la lettura della motivazione della Medaglia d’Oro e proseguito con la deposizione di una corona d’alloro, l’Arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi e il Cappellano Militare Don Salvatore Falzone hanno officiato un momento di preghiera. Nel suo intervento, il Generale Del Monaco ha ricordato la figura del Ten. Col. Russo come “un Carabiniere di razza”, tra i primi a comprendere la trasformazione di Cosa Nostra e l’interesse della mafia verso i finanziamenti pubblici e il controllo degli appalti.

-Foto ufficio stampa Carabinieri Palermo-

(ITALPRESS).