A Erice la 57^ Sessione dei Seminari Internazionali sulle Emergenze Planetarie

ERICE (TRAPANI) (ITALPRESS) – Dal 7 al 13 agosto, la città di Erice ospiterà la 57^ Sessione dei Seminari Internazionali sulle Emergenze Planetarie, un appuntamento di altissimo profilo scientifico che vedrà riuniti oltre 100 scienziati e leader internazionali per confrontarsi sui rischi più gravi e urgenti che minacciano l’umanità.

L’apertura ufficiale si terrà sabato 9 agosto alle ore 9:30, nell’Aula Magna P.A.M. Dirac dell’Istituto Blackett-San Domenico. Il messaggio inaugurale del professore Antonino Zichichi, fondatore della Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica, darà il via ai lavori, che saranno coordinati da Cristian Galbiati (Università di Princeton, USA), Co-Chairman dell’edizione 2025, e da Fabrizio Zichichi.

Durante il seminario verranno presentati i risultati di 12 mesi di lavoro da parte dei Permanent Monitoring Panels (PMP) della World Federation of Scientists, attraverso le relazioni dei rispettivi Chairmen: William Barletta, Franco Maria Buonaguro, Carmine Difiglio, Axel Lehmann, Stefano Parmigiani, Fred S. Vom Saal, Walter Grayman.

I temi trattati, si legge in una nota, copriranno un ampio spettro di emergenze globali, fra cui: l’intelligenza artificiale e la sicurezza informatica, l’impatto delle attività umane su salute e biodiversità, il controllo degli armamenti, l’accesso equo alle risorse idriche, il nucleare leggero e sicuro, la transizione energetica e il contrasto agli incendi su scala globale, tema su cui la Fondazione Majorana, in sinergia con la Regione Siciliana e il Comune di Erice, sta sviluppando un innovativo progetto di prevenzione.

Oggi più che mai, sottolinea la nota, la comunità scientifica mondiale si unisce per rispondere alle grandi sfide della contemporaneità, riaffermando la centralità del contributo scientifico per un futuro di pace, sostenibile e sicuro per tutti.

L’iniziativa affonda le radici nel 1981 su volere del Professore Antonino Zichichi, che in piena Guerra Fredda, per scongiurare il rischio di una guerra nucleare, riunì gli scienziati da tutto il mondo e riuscì a far dialogare scienziati cinesi, americani e sovietici, contribuendo in modo decisivo a creare le basi per un mondo senza guerre atomiche.

Oggi, la visione del professore Zichichi si rinnova e si espande: da Emergenze Nucleari a Emergenze Planetarie, in un confronto sempre aperto, guidato dalla scienza, per affrontare incendi, pandemie, crisi energetiche e climatiche, e l’evoluzione incontrollata delle nuove tecnologie. Negli anni, la Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica, ha accolto 147.000 studiosi, 160 Premi Nobel, e creato oltre 130 scuole post universitarie, ha distribuito borse di studio a studenti meritevoli in tutti i campi della ricerca scientifica. Ha messo in confronto diretto scienziati di fama mondiale e studenti universitari in un arricchimento unico.

Questa lunga tradizione rende Erice un’eccellenza mondiale nella divulgazione scientifica, un luogo dove si pubblicano studi fondamentali, soluzioni concrete, e verità scientifiche destinate a orientare le scelte globali per il futuro del pianeta.

La giornata conclusiva si terrà martedì 12 agosto alle ore 10:00, nell’Aula Dirac, con la presentazione pubblica delle relazioni finali curate dai Presidenti dei PMP. A chiudere i lavori sarà la relazione conclusiva di Cristian Galbiati, seguita dall’intervento di Fabrizio Zichichi, che farà il punto sui risultati dell’edizione 2025 e sulle prospettive per il 2026.

