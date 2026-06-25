A cinquant'anni dal diploma di nuovo insieme gli ex studenti della VA chimici

La rimpatriata degli ex studenti della VA

Gela. A cinquant'anni dal diploma hanno voluto ritrovarsi, per trascorrere una serata insieme. Gli ex studenti della VA chimici dell'istituto tecnico industriale "Morselli" si sono dati appuntamento per ricordare un tempo indelebile, quello della loro esperienza scolastica che poi lo ha portati ad affacciarsi alla vita, con il lavoro, le professioni e la famiglia. Cinquant'anni non hanno comunque cancellato l'entusiasmo di quel periodo né allentato il vincolo di amicizia e stima.