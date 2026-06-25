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A cinquant'anni dal diploma di nuovo insieme gli ex studenti della VA chimici

La rimpatriata degli ex studenti della VA

A cura di Redazione Redazione
25 giugno 2026 16:03
A cinquant'anni dal diploma di nuovo insieme gli ex studenti della VA chimici -
Gela
Attualità
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Gela. A cinquant'anni dal diploma hanno voluto ritrovarsi, per trascorrere una serata insieme. Gli ex studenti della VA chimici dell'istituto tecnico industriale "Morselli" si sono dati appuntamento per ricordare un tempo indelebile, quello della loro esperienza scolastica che poi lo ha portati ad affacciarsi alla vita, con il lavoro, le professioni e la famiglia. Cinquant'anni non hanno comunque cancellato l'entusiasmo di quel periodo né allentato il vincolo di amicizia e stima.

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