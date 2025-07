A Catania torturano un uomo con un frustino in una stalla, tre arresti

CATANIA (ITALPRESS) & Legato a una sedia e percosso con un frustino per un ammanco di denaro riconducibile allo spaccio di droga. Per questa brutale aggressione, avvenuta in una stalla abusiva, i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di C

A cura di Redazione 08 luglio 2025 09:43

Condividi