A Catania scoperti 2kg di droga in un sottoscala di un condominio / Video

CATANIA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno condotto nel quartiere San Giovanni Galermo un’attività antidroga che ha permesso di scovare un nascondiglio di oltre 2 chili di diverse sostanze stupefacenti, ricavato nel sottoscala di un con

CATANIA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno condotto nel quartiere San Giovanni Galermo un’attività antidroga che ha permesso di scovare un nascondiglio di oltre 2 chili di diverse sostanze stupefacenti, ricavato nel sottoscala di un condominio. L’operazione è stata condotta, nei giorni scorsi, dai poliziotti della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania e rientra nelle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio e della detenzione di droga, attuate dagli agenti della Polizia di Stato in città e in provincia.

Decisivo è stato il contributo del cane-poliziotto “Zago” che ha fiutato marijuana, cocaina e crack nei pressi di un condominio della zona di via dei Giacinti. Effettivamente, i poliziotti hanno trovato un grosso borsone con nove bustoni pieni di marijuana del peso di oltre 2 chili, nonché 26 dosi di cocaina e 24 dosi di crack per un totale di 2,2 chili, nascosti nel sottoscala dell’area condominiale. Tutta la droga è stata sequestrata. Sono in corso le indagini dei poliziotti della Questura per risalire allo spacciatore che aveva nascosto la sostanza stupefacente nello stabile.

IL VIDEO

-Foto Polizia di Stato-

(ITALPRESS).