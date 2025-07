A Campofranco una famiglia cambiò la storia della Sicilia | La dinastia nissena e il suo impatto incredibile

Scopri la dinastia nobiliare che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia e cultura siciliana e nissena.

I Lucchesi

Il comune di Campofranco custodisce le tracce di una delle famiglie nobiliari più influenti dell'isola: i Lucchesi Palli. Originari della Toscana, giunsero in Sicilia al seguito di Ruggero il Normanno, stabilendosi inizialmente a Sciacca, Naro e Palermo. La loro ascesa al potere nel territorio di Campofranco ebbe inizio nel 1625, quando Fabrizio Lucchesi Palli ottenne da Filippo IV il titolo di Principe di Campofranco, consolidando così il legame tra la famiglia e il feudo siciliano .

L'ascesa e l'influenza dei lucchesi palli a campofranco

La storia dei Lucchesi Palli a Campofranco è strettamente legata al matrimonio tra Eleonora del Campo, ultima discendente della famiglia fondatrice del feudo, e Fabrizio Lucchesi Palli. Questo evento segnò il passaggio del potere ai Lucchesi Palli, che nel corso dei secoli ampliarono la loro influenza, ottenendo numerosi titoli nobiliari, tra cui quattro ducati, tre marchesati, una contea e oltre diciotto feudi . La famiglia si distinse non solo per il potere politico, ma anche per il contributo culturale e religioso, come dimostra la fondazione della Biblioteca Lucchesiana ad Agrigento da parte del vescovo Andrea Lucchesi Palli nel 1765.

Tra i membri più illustri della famiglia spicca Antonio Lucchesi Palli, VII Principe di Campofranco, che ricoprì importanti incarichi nel Regno delle Due Sicilie, tra cui quello di Luogotenente Generale del Regno dal 1835 al 1837. Nel 1835 commissionò all'architetto Emmanuele Palazzotto la progettazione del Palazzo Campofranco a Palermo, un esempio significativo di architettura neogotica in Italia.

Curiosità: la pizza alla campofranco

Un aspetto meno noto ma affascinante dell'eredità dei Lucchesi Palli è la pizza alla Campofranco, una specialità gastronomica napoletana che prende il nome dal monzù (cuoco) dei principi Lucchesi Palli. Questa pizza, composta da due dischi di pasta brioche farciti con pomodoro, mozzarella, parmigiano e prosciutto, rappresenta un esempio di come la cultura culinaria possa essere influenzata dalle tradizioni nobiliari .