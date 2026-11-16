A Caltanissetta basket e parkour al centro del nuovo spazio Sport Illumina

Sport Illumina arriva anche a Caltanissetta con l'inaugurazione di un nuovo playground pensato per la comunità locale

ROMA (ITALPRESS) – Ogni città ha bisogno di spazi dedicati allo sport, capaci di favorire l’incontro, rafforzare i legami e alimentare nuove passioni. È da questa visione che Sport Illumina arriva anche a Caltanissetta, con l’inaugurazione di un nuovo playground pensato per la comunità locale. Uno spazio aperto e accessibile, dove persone di ogni età potranno riscoprire il piacere dell’attività fisica all’aria aperta, vivendo lo sport non soltanto come movimento, ma anche come occasione di condivisione, partecipazione e divertimento. Il nuovo playground, realizzato nell’ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani e realizzato da Sport e Salute, mette a disposizione un campo da basket e un’area dedicata al parkour, offrendo alle persone la possibilità di esprimersi liberamente attraverso il movimento e lo sport. L’obiettivo è trasformare uno spazio all’aria aperta in un vero e proprio punto di riferimento per Caltanissetta e i suoi cittadini. Per il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: “Oggi l’appuntamento è a Caltanissetta, dove inauguriamo un altro bellissimo playground “Sport Illumina” che diventa una preziosa e gratuita opportunità di rigenerazione urbana e umana, restituendo finalmente alla comunità uno spazio polisportivo da vivere, condividere, amare, rispettare e custodire”.

“Con “Sport Illumina”, uno dei progetti realizzati e gestiti da Sport e Salute seguendo le linee di indirizzo che ho dato alla società, portiamo luce nei territori, trasformando luoghi abbandonati e trascurati in nuove occasioni di incontro, partecipazione e crescita, a beneficio soprattutto di bambini, adolescenti e giovani. Questa iniziativa è una delle espressioni della visione che il Governo presieduto da Giorgia Meloni ha dello Sport, partendo dalla sua dimensione sociale. Per i 10 impianti siciliani di “Sport Illumina” abbiamo investito quasi 4 milioni di euro, riconoscendo allo sport in tutte le sue forme il valore più profondo, con la sua straordinaria funzione educativa e sociale, capace di contrastare la solitudine, prevenire il disagio e rafforzare i legami tra le persone. Grazie al prezioso lavoro di Sport e Salute e alla collaborazione delle amministrazioni locali, continuiamo a trasformare quotidianamente gli impegni in fatti, perché lo sport sia sempre più un diritto accessibile a tutti, una preziosa difesa immunitaria sociale e individuale e una ‘fabbrica’ di benessere, inclusione e sviluppo dei territori”.

Per Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute “Illumina è molto più di un campo dove praticare sport: è un luogo che restituiamo alle persone. Con Illumina vogliamo dimostrare che lo sport è una delle infrastrutture sociali più potenti di cui dispone il Paese. Quando uno spazio pubblico torna a vivere attraverso il gioco, il movimento e l’incontro, migliora la qualità della vita di un quartiere, si rafforzano le relazioni e cresce il senso di appartenenza. La nostra missione è rendere lo sport sempre più vicino alle persone, entrando nei luoghi della quotidianità e creando occasioni concrete di benessere, inclusione e partecipazione. Perché ogni spazio riqualificato è una possibilità in più per costruire comunità”. Nella visione del progetto Sport Illumina c’è proprio questo: rendere lo sport uno strumento utile per la crescita individuale di ogni persona che lo frequenterà e offrire l’opportunità a Caltanissetta di tornare ad essere vissuta, rafforzando i legami tra la comunità.

– foto ufficio stampa Sport e Salute –

(ITALPRESS).