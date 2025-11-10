58ª fiera d’autunno 2025: tradizione e innovazione alla Nuova Emaia

Un’edizione rinnovata che unisce tradizione e innovazione, arricchita da una parte terza d’eccezione dedicata ad artigianato, agroalimentare e nuove tecnologie

Vittoria. È stata inaugurata sabato 8 novembre la 58ª Fiera d’Autunno 2025, attualmente in corso presso il polo fieristico “Nuova Emaia” – Città di Vittoria, dove proseguirà fino al 16 novembre. L’edizione di quest’anno si presenta particolarmente ricca e rinnovata, coniugando tradizione e innovazione e introducendo una parte terza d’eccezione, pensata per valorizzare ulteriormente l’artigianato, l’agroalimentare e le nuove tecnologie.

Durante la conferenza stampa di presentazione erano stati illustrati il programma ufficiale, i temi portanti e le numerose iniziative che stanno animando la manifestazione: incontri, degustazioni, mostre tematiche, spazi dedicati alla sostenibilità, alle startup, alle imprese giovanili e all’enogastronomia d’eccellenza.

La Fiera si sta confermando anche quest’anno un punto di riferimento strategico per l’economia regionale, luogo in cui imprese, istituzioni e cittadini possono confrontarsi e valorizzare le identità produttive di Vittoria e della Sicilia sud-orientale. Non solo: l’organizzazione punta a superare i 100 mila visitatori registrati nell’edizione 2024, un traguardo ambizioso ma alla portata vista l’affluenza dei primi giorni.

«Questa 58ª edizione rappresenta un momento di rilancio per la Nuova Emaia», aveva dichiarato il Presidente Enzo Statelli, sottolineando come la formula rinnovata, con la parte terza d’eccezione, rappresenti una marcia in più per l’intera kermesse.

Il Sindaco Francesco Aiello aveva espresso grande soddisfazione, definendo la Fiera «un orgoglio per la città e un motore di sviluppo per l’intero territorio». Aiello aveva ribadito il sostegno dell’Amministrazione a un appuntamento che continua a essere un ponte tra passato e futuro, valorizzando le radici produttive locali e allo stesso tempo aprendo la città alle sfide dell’innovazione.

Con il taglio del nastro dell’8 novembre alle ore 16.30, la Fiera ha preso ufficialmente il via con un fitto calendario di eventi, workshop, show cooking, dimostrazioni e attività pensate per attrarre un pubblico sempre più vasto.

La 58ª Fiera d’Autunno prosegue dunque fino al 16 novembre, con la volontà di confermarsi e superarsi, come uno degli appuntamenti più importanti per la Nuova Emaia e per il territorio.