Il Gela conquista il derby, Petta bomber e 2-0 alla Sancataldese

La diretta testuale della sfida tra Gela e Sancataldese.

Gela. Dinanzi ad una gradinata e ad una curva stracolme di sostenitori vista la chiusura della tribuna, Gela e Sancataldese si affrontano per una gara di un importante peso specifico nell’economia di un campionato lungo e da vivere.

FORMAZIONI UFFICIALI

Gela: Colace, Argentati, La Rosa, Sbuttoni (23’ pt Petta), Giuliano, Teijo, Giacomarro, Maltese (23’ st Bollino), Baldeh (37’ st Siino), Flores (47’ st De Caro), Gigante (8’ st Tuccio). A disposizione: Florulli, Cangemi, Eguaseki, Berto. Allenatore: Giuseppe Misiti.

Sancataldese: Maravigna, Ferrigno A, Calabrese, Franchi, Barile (8’ st Federico), La Vecchia (8’ st Russo), Mariani, Souaré (38’ st Uez), Bucolo, Ferrigno F (13’ st Germano), Di Rienzo. A disposizione: La Cagnina, Pisciotta, Di Mino, Viscuso, Taormina. Allenatore: Alessio Torino.

Note: Ammonito Franchi, Ferrigno F, Petta.

Reti: 24’ st, 30’ st Petta.

CRONACA

7’ - Andrea Ferrigno ruba palla a centrocampo. La Sancataldese si porta in avanti e proprio il difensore gelese calcia in porta ma chiude troppo il destro.

8’ - Il Gela risponde con Gigante, che calcia a giro da posizione defilata ma senza centrare la porta.

12’ - Maltese scodella in area sul secondo palo. Sbuttoni per poco non arriva sul pallone.

15’ - Andrea Ferrigno perde un pallone velenoso al limite dell’area. Flores glielo sradica dai piedi ma la sua conclusione viene deviata dallo stesso difensore verdeamaranto.

18’ - Baldeh viene pescato da solo in posizione defilata. La sua conclusione termina a lato.

31’ - Franchi colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma non centra lo specchio.

32’ - Gigante viene pescato in posizione regolare tutto solo. L’esterno del Gela si accentra ma la sua conclusione è debole.

36’ - Gigante riceve palla da buona posizione ma non si fida del destro e tira col sinistro, calciando ampiamente a lato.

LA RIPRESA

1’ - Inizia la ripresa allo stadio “Presti”.

2’ - Primo squillo della ripresa a tinte biancazzurre. Maltese calcia in porta ma Maravigna fa suo il pallone.

7’ - Baldeh punta un avversario, si sposta il pallone sul sinistro ma la conclusione è debole.

10’ - Flores col petto manda in area Maltese, che si defila con un traversone cerca di nuovo il centravanti biancazzurro. Maravigna esce e fa suo il pallone.

24’ - 1-0 Gela. Andrea Petta porta avanti il Gela sugli sviluppi di un calcio di punizione.

29’ - Tuccio ci prova su punizione ma Maravigna la toglie dall’incrocio.

30’ - 2-0 Gela. I biancazzurri trovano il raddoppio ancora con Petta e ancora sugli sviluppi di un calcio piazzato.

34’ - Giacomarro cerca il tris ma chiude troppo il destro.

43’ - Russi sfiora il gol cercando l’angolino su punizione.

46’ - Ancora pericolosa la Sancataldese. Franchi si smarca e calcia in porta, trovando la risposta di Colace.

Termina la sfida dopo cinque minuti di recupero. La doppietta di Andrea Petta decide il derby e regala tre punti di indicibile importanza al Gela.