Ginnastica artistica, pioggia di successi a Ragusa per l'ASD Acrobatic Group

Chiusa con successo la parentesi regionale, per la squadra gelese si aprono ora le porte delle finali nazionali di Rimini, prossimo e attesissimo obiettivo della stagione.

Gela. Fine settimana ricco di emozioni e grandi soddisfazioni per l'ASD Acrobatic Group. Il 17 e 18 ottobre, la città di Ragusa ha ospitato la 3ª Prova Regionale Silver di Federazione del secondo semestre, appuntamento agonistico di grande rilievo che ha visto le atlete gelesi scendere in pedana con determinazione e carattere.

Nel corso delle due giornate di gara, le giovani ginnaste hanno conquistato numerosi podi e ottimi piazzamenti, premiando i sacrifici, il duro lavoro quotidiano e la passione profusa negli allenamenti in palestra. Oltre ai risultati e alle medaglie, la competizione ha rappresentato un’importante occasione di crescita personale e sportiva, confermando il costante progresso del gruppo.

Chiusa con successo la parentesi regionale, per la squadra gelese si aprono ora le porte delle finali nazionali di Rimini, prossimo e attesissimo obiettivo della stagione.

LC3 BASE

4ª Fascia 1ª – Giorgia Giardino 3ª – Martina Caci 4ª – Chiara Cuvato 5ª Fascia 2ª – Mariavittoria Sciascia 3ª – Michelle Cirignotta 8ª – Gabriella Nalbone

Junior 1 1ª – Carlotta Emmanuello



LD3 BASE

Junior 1 1ª – Sofia Li Pomi

Senior 1 1ª – Giorgia Aliotta



LC BASE

2ª Fascia 1ª – Nicole Cremona 2ª – Clarissa Dierna 3ª – Dayana Bonvissuto

3ª Fascia 1ª – Giorgia Cassarà 3ª – Celeste Sciacca

5ª Fascia 1ª – Maria Paola Granvillano 3ª – Eliana Scerra 5ª – Maria Voddo

Junior 1 1ª – Marta Pecorella



LD BASE

4ª Fascia 1ª – Giulia Pausata

Junior 1 1ª – Giulia Federico 2ª – Roberta Di Forte

Junior 2 2ª – Chiara Caci

Senior 2 1ª – Lara Flores



LA AVANZATO

1ª Fascia 1ª – Giulia Di Dio 2ª – Diana Torregrossa

2ª Fascia 2ª – Beatrice Izzia 3ª – Maria Vittoria Spataro

3ª Fascia 1ª – Carol Giannone



LB BASE

1ª Fascia 1ª – Ariel Caiola 2ª – Giorgia Zisa

2ª Fascia 2ª – Charline Caci 4ª – Maria Vittoria Pizzardi

3ª Fascia 1ª – Marta Lo Bartolo 5ª – Morana Morana



LB3 BASE

1ª Fascia 1ª – Gaia Conti

2ª Fascia 1ª – Emily Consiglio

4ª Fascia 1ª – Carlotta Rinzivillo

5ª Fascia 1ª – Gaia Cocchiara 3ª – Martina Romito

Junior 1 1ª – Gloria Barbarino



LA3 AVANZATO

1ª Fascia 2ª – Marta Famà 3ª – Chiara D’Arma

3ª Fascia 1ª – Marta Famà

4ª Fascia 3ª – Alice Palumbo 4ª – Ludovica Maganuco

Junior 1 1ª – Chanel Gallo

Junior 2 1ª – Gloria Giarratana



LB3 AVANZATO