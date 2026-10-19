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Ginnastica artistica, pioggia di successi a Ragusa per l'ASD Acrobatic Group

Chiusa con successo la parentesi regionale, per la squadra gelese si aprono ora le porte delle finali nazionali di Rimini, prossimo e attesissimo obiettivo della stagione.

A cura di Redazione Redazione
19 ottobre 2026 18:30
Ginnastica artistica, pioggia di successi a Ragusa per l'ASD Acrobatic Group -
Gela
Sport
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Gela. Fine settimana ricco di emozioni e grandi soddisfazioni per l'ASD Acrobatic Group. Il 17 e 18 ottobre, la città di Ragusa ha ospitato la 3ª Prova Regionale Silver di Federazione del secondo semestre, appuntamento agonistico di grande rilievo che ha visto le atlete gelesi scendere in pedana con determinazione e carattere.

Nel corso delle due giornate di gara, le giovani ginnaste hanno conquistato numerosi podi e ottimi piazzamenti, premiando i sacrifici, il duro lavoro quotidiano e la passione profusa negli allenamenti in palestra. Oltre ai risultati e alle medaglie, la competizione ha rappresentato un’importante occasione di crescita personale e sportiva, confermando il costante progresso del gruppo.

Chiusa con successo la parentesi regionale, per la squadra gelese si aprono ora le porte delle finali nazionali di Rimini, prossimo e attesissimo obiettivo della stagione.

LC3 BASE

  • 4ª Fascia

    • 1ª – Giorgia Giardino

    • 3ª – Martina Caci

    • 4ª – Chiara Cuvato

    • 5ª Fascia

    • 2ª – Mariavittoria Sciascia

    • 3ª – Michelle Cirignotta

    • 8ª – Gabriella Nalbone

  • Junior 1

    • 1ª – Carlotta Emmanuello

LD3 BASE

  • Junior 1

    • 1ª – Sofia Li Pomi

  • Senior 1

    • 1ª – Giorgia Aliotta

LC BASE

  • 2ª Fascia

    • 1ª – Nicole Cremona

    • 2ª – Clarissa Dierna

    • 3ª – Dayana Bonvissuto

  • 3ª Fascia

    • 1ª – Giorgia Cassarà

    • 3ª – Celeste Sciacca

  • 5ª Fascia

    • 1ª – Maria Paola Granvillano

    • 3ª – Eliana Scerra

    • 5ª – Maria Voddo

  • Junior 1

    • 1ª – Marta Pecorella

LD BASE

  • 4ª Fascia

    • 1ª – Giulia Pausata

  • Junior 1

    • 1ª – Giulia Federico

    • 2ª – Roberta Di Forte

  • Junior 2

    • 2ª – Chiara Caci

  • Senior 2

    • 1ª – Lara Flores

LA AVANZATO

  • 1ª Fascia

    • 1ª – Giulia Di Dio

    • 2ª – Diana Torregrossa

  • 2ª Fascia

    • 2ª – Beatrice Izzia

    • 3ª – Maria Vittoria Spataro

  • 3ª Fascia

    • 1ª – Carol Giannone

LB BASE

  • 1ª Fascia

    • 1ª – Ariel Caiola

    • 2ª – Giorgia Zisa

  • 2ª Fascia

    • 2ª – Charline Caci

    • 4ª – Maria Vittoria Pizzardi

  • 3ª Fascia

    • 1ª – Marta Lo Bartolo

    • 5ª – Morana Morana

LB3 BASE

  • 1ª Fascia

    • 1ª – Gaia Conti

  • 2ª Fascia

    • 1ª – Emily Consiglio

  • 4ª Fascia

    • 1ª – Carlotta Rinzivillo

  • 5ª Fascia

    • 1ª – Gaia Cocchiara

    • 3ª – Martina Romito

  • Junior 1

    • 1ª – Gloria Barbarino

LA3 AVANZATO

  • 1ª Fascia

    • 2ª – Marta Famà

    • 3ª – Chiara D’Arma

  • 3ª Fascia

    • 1ª – Marta Famà

  • 4ª Fascia

    • 3ª – Alice Palumbo

    • 4ª – Ludovica Maganuco

  • Junior 1

    • 1ª – Chanel Gallo

  • Junior 2

    • 1ª – Gloria Giarratana

LB3 AVANZATO

  • 4ª Fascia

    • 2ª – Amira Zarba

  • Junior 1

    • 1ª – Erika Santoro

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