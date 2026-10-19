Ginnastica artistica, pioggia di successi a Ragusa per l'ASD Acrobatic Group
Chiusa con successo la parentesi regionale, per la squadra gelese si aprono ora le porte delle finali nazionali di Rimini, prossimo e attesissimo obiettivo della stagione.
Gela. Fine settimana ricco di emozioni e grandi soddisfazioni per l'ASD Acrobatic Group. Il 17 e 18 ottobre, la città di Ragusa ha ospitato la 3ª Prova Regionale Silver di Federazione del secondo semestre, appuntamento agonistico di grande rilievo che ha visto le atlete gelesi scendere in pedana con determinazione e carattere.
Nel corso delle due giornate di gara, le giovani ginnaste hanno conquistato numerosi podi e ottimi piazzamenti, premiando i sacrifici, il duro lavoro quotidiano e la passione profusa negli allenamenti in palestra. Oltre ai risultati e alle medaglie, la competizione ha rappresentato un’importante occasione di crescita personale e sportiva, confermando il costante progresso del gruppo.
Chiusa con successo la parentesi regionale, per la squadra gelese si aprono ora le porte delle finali nazionali di Rimini, prossimo e attesissimo obiettivo della stagione.
LC3 BASE
4ª Fascia
1ª – Giorgia Giardino
3ª – Martina Caci
4ª – Chiara Cuvato
5ª Fascia
2ª – Mariavittoria Sciascia
3ª – Michelle Cirignotta
8ª – Gabriella Nalbone
Junior 1
1ª – Carlotta Emmanuello
LD3 BASE
Junior 1
1ª – Sofia Li Pomi
Senior 1
1ª – Giorgia Aliotta
LC BASE
2ª Fascia
1ª – Nicole Cremona
2ª – Clarissa Dierna
3ª – Dayana Bonvissuto
3ª Fascia
1ª – Giorgia Cassarà
3ª – Celeste Sciacca
5ª Fascia
1ª – Maria Paola Granvillano
3ª – Eliana Scerra
5ª – Maria Voddo
Junior 1
1ª – Marta Pecorella
LD BASE
4ª Fascia
1ª – Giulia Pausata
Junior 1
1ª – Giulia Federico
2ª – Roberta Di Forte
Junior 2
2ª – Chiara Caci
Senior 2
1ª – Lara Flores
LA AVANZATO
1ª Fascia
1ª – Giulia Di Dio
2ª – Diana Torregrossa
2ª Fascia
2ª – Beatrice Izzia
3ª – Maria Vittoria Spataro
3ª Fascia
1ª – Carol Giannone
LB BASE
1ª Fascia
1ª – Ariel Caiola
2ª – Giorgia Zisa
2ª Fascia
2ª – Charline Caci
4ª – Maria Vittoria Pizzardi
3ª Fascia
1ª – Marta Lo Bartolo
5ª – Morana Morana
LB3 BASE
1ª Fascia
1ª – Gaia Conti
2ª Fascia
1ª – Emily Consiglio
4ª Fascia
1ª – Carlotta Rinzivillo
5ª Fascia
1ª – Gaia Cocchiara
3ª – Martina Romito
Junior 1
1ª – Gloria Barbarino
LA3 AVANZATO
1ª Fascia
2ª – Marta Famà
3ª – Chiara D’Arma
3ª Fascia
1ª – Marta Famà
4ª Fascia
3ª – Alice Palumbo
4ª – Ludovica Maganuco
Junior 1
1ª – Chanel Gallo
Junior 2
1ª – Gloria Giarratana
LB3 AVANZATO
4ª Fascia
2ª – Amira Zarba
Junior 1
1ª – Erika Santoro