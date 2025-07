45 feriti per l’esplosione in un distributore a Roma, due sono gravi

ROMA (ITALPRESS) - Sono 45 i feriti dell'esplosione avvenuta questa mattina in un distributore di benzina in via dei Gordiani a Roma. Si tratta di 24 civili, 11 poliziotti, 1 carabiniere, 6 vigili del...

A cura di Redazione 04 luglio 2025 13:50

Condividi