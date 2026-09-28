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16enne accoltellato nel Messinese dopo una lite, non è in pericolo di vita

Sull'accaduto indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica della lite anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

A cura di Redazione Redazione
28 settembre 2026 08:30
16enne accoltellato nel Messinese dopo una lite, non è in pericolo di vita -
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MESSINA (ITALPRESS) – Un sedicenne di nazionalità rumena è stato accoltellato ieri sera a Furci Siculo, nel Messinese, al termine di una lite scoppiata all’interno della villa comunale. Il giovane, residente a Santa Teresa di Riva, si è allontanato insieme a un amico e ha raggiunto il lungomare del paese, dove ha chiesto aiuto a un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha riscontrato ferite da arma da taglio al torace, al braccio e al polpaccio. Il 16enne è stato trasportato all’ospedale San Vincenzo di Taormina e non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica della lite anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

– Foto di repertorio Carabinieri –

(ITALPRESS).

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Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 28 settembre 2026

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