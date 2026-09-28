16enne accoltellato nel Messinese dopo una lite, non è in pericolo di vita
Sull'accaduto indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica della lite anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza.
MESSINA (ITALPRESS) – Un sedicenne di nazionalità rumena è stato accoltellato ieri sera a Furci Siculo, nel Messinese, al termine di una lite scoppiata all’interno della villa comunale. Il giovane, residente a Santa Teresa di Riva, si è allontanato insieme a un amico e ha raggiunto il lungomare del paese, dove ha chiesto aiuto a un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha riscontrato ferite da arma da taglio al torace, al braccio e al polpaccio. Il 16enne è stato trasportato all’ospedale San Vincenzo di Taormina e non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica della lite anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza.
– Foto di repertorio Carabinieri –
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/16enne-accoltellato-nel-messinese-dopo-una-lite-non-e-in-pericolo-di-vita/
Verificato il: 28 settembre 2026