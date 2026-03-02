13 medaglie per 13 atlete , En plein di podi per l'Acrobatic group

La prima prova regionale si chiude dunque con un risultato perfetto: 13 atlete, 13 podi. Un segnale forte per il prosieguo della stagione e una conferma del valore della ginnastica gelese nel panorama regionale.

Gela. Grande successo per l’Asd Acrobatic Group alla prima prova individuale del Campionato Regionale Silver della Federazione Ginnastica d’Italia: 13 medaglie conquistate su 13 atlete partecipanti. Un risultato straordinario che conferma la crescita costante del movimento gelese e il grande lavoro svolto in palestra ogni giorno.

La competizione, valida per le categorie Silver LA ed LB base e avanzato, si è svolta domenica al Palazzetto dello Sport di Enna, dove le ginnaste si sono distinte per eleganza, precisione e determinazione, salendo tutte sul podio. Il bottino finale parla chiaro: 6 medaglie d’oro, 4 d’argento e 3 di bronzo, un en plein che riempie d’orgoglio società, tecnici e famiglie. Di seguito i piazzamenti:

LA AVANZATO

Nella categoria A2, doppietta gelese con:

• Sofia Biundo

• Emily Consiglio

Nella A3:

• Sarah Morana

• Paola Condorelli

• Celeste Sciacca

Prestazioni solide e mature che hanno evidenziato un alto livello tecnico e una grande sicurezza in pedana.

LB BASE

Nella categoria A1:

• Giorgia Zisa

Nella A2:

• Maria Vittoria Pizzardi

• Charline Caci

Nella A3:

• Marta Lo Bartolo

Anche qui le ginnaste gelesi hanno dimostrato carattere e preparazione, confermando l’ottimo lavoro svolto durante la stagione.

LB AVANZATO

Nella categoria A2:

• Clarissa Dierna

• Nicole Cremona

• Dayana Bonvissuto

Nella A3:

• Giorgia Cassarà

Una prova di grande determinazione che ha completato il medagliere con risultati di assoluto prestigio.

Dietro questi successi c’è un team tecnico affiatato e competente, formato da Marco Cuvato, Marina Di Bartolo, Lorenzo Zisa e Virginia Tarabbi, che segue con passione ogni atleta, curando ogni dettaglio della preparazione. Un lavoro quotidiano fatto di sacrificio, disciplina e spirito di squadra che sta portando l’Asd Acrobatic Group di Gela a crescere e migliorarsi giorno dopo giorno.