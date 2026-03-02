13 medaglie per 13 atlete , En plein di podi per l'Acrobatic group
La prima prova regionale si chiude dunque con un risultato perfetto: 13 atlete, 13 podi. Un segnale forte per il prosieguo della stagione e una conferma del valore della ginnastica gelese nel panorama regionale.
Gela. Grande successo per l’Asd Acrobatic Group alla prima prova individuale del Campionato Regionale Silver della Federazione Ginnastica d’Italia: 13 medaglie conquistate su 13 atlete partecipanti. Un risultato straordinario che conferma la crescita costante del movimento gelese e il grande lavoro svolto in palestra ogni giorno.
La competizione, valida per le categorie Silver LA ed LB base e avanzato, si è svolta domenica al Palazzetto dello Sport di Enna, dove le ginnaste si sono distinte per eleganza, precisione e determinazione, salendo tutte sul podio. Il bottino finale parla chiaro: 6 medaglie d’oro, 4 d’argento e 3 di bronzo, un en plein che riempie d’orgoglio società, tecnici e famiglie. Di seguito i piazzamenti:
LA AVANZATO
Nella categoria A2, doppietta gelese con:
• Sofia Biundo
• Emily Consiglio
Nella A3:
• Sarah Morana
• Paola Condorelli
• Celeste Sciacca
Prestazioni solide e mature che hanno evidenziato un alto livello tecnico e una grande sicurezza in pedana.
LB BASE
Nella categoria A1:
• Giorgia Zisa
Nella A2:
• Maria Vittoria Pizzardi
• Charline Caci
Nella A3:
• Marta Lo Bartolo
Anche qui le ginnaste gelesi hanno dimostrato carattere e preparazione, confermando l’ottimo lavoro svolto durante la stagione.
LB AVANZATO
Nella categoria A2:
• Clarissa Dierna
• Nicole Cremona
• Dayana Bonvissuto
Nella A3:
• Giorgia Cassarà
Una prova di grande determinazione che ha completato il medagliere con risultati di assoluto prestigio.
Dietro questi successi c’è un team tecnico affiatato e competente, formato da Marco Cuvato, Marina Di Bartolo, Lorenzo Zisa e Virginia Tarabbi, che segue con passione ogni atleta, curando ogni dettaglio della preparazione. Un lavoro quotidiano fatto di sacrificio, disciplina e spirito di squadra che sta portando l’Asd Acrobatic Group di Gela a crescere e migliorarsi giorno dopo giorno.