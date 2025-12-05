11ª Maratonina di Gela: una tradizione che apre la stagione natalizia

Come da tradizione, la gara apre simbolicamente la stagione natalizia gelese, trasformandosi in un invito alla cittadinanza a vivere le strade della città in un clima di festa, inclusione e partecipazione.

Gela. La 11ª Maratonina di Gela si conferma una manifestazione longeva, costante e sempre più radicata nel tessuto sociale e sportivo della città. Non solo un evento locale, ma un appuntamento ormai riconosciuto nel panorama podistico siciliano, capace di coinvolgere atleti, famiglie e appassionati.

Come da tradizione, la gara apre simbolicamente la stagione natalizia gelese, trasformandosi in un invito alla cittadinanza a vivere le strade della città in un clima di festa, inclusione e partecipazione.

Alla presentazione ufficiale, tenutasi ieri sera nella sala del Sindaco, l’assessore allo Sport di Cristina ha ribadito la vicinanza dell’amministrazione all’evento, sottolineando il valore della manifestazione in termini di inclusione sociale, aggregazione, turismo sportivo e promozione del benessere.

L’edizione di quest’anno vede la partecipazione di circa 400 atleti, suddivisi in 300 uomini e 100 donne.

La maratonina sarà trasmessa in diretta streaming, con ben 10 postazioni dislocate lungo il percorso per offrire una copertura completa a spettatori e tifosi.

L’atleta più anziano in gara è del 1947, mentre la donna più esperta è del 1962. I più giovani, classe 2003, confermano la crescente partecipazione delle nuove generazioni. Tra i nomi più attesi spiccano Idrissi, indicato come favorito tra gli uomini, e Simona Sorvillo tra le donne.

Al termine della gara, tramite l’estrazione legata al chip, verrà sorteggiato un tapis roulant messo in palio dall’organizzazione.

L’AIAS ha realizzato i premi di categoria, firmati da Angelo Famao, Special Guest dell’evento. La stella stilizzata che caratterizza i trofei è un omaggio alla canzone “Stelle a metà” dell’artista.

I premi assoluti, simbolo di equilibrio e forza, sono stati forniti da Andrè. La maglia tecnica della manifestazione è firmata Cosiam, mentre Aliotta ha fornito le divise per gli addetti ai lavori.

Tutti i finisher riceveranno la seconda medaglia del trittico, un progetto che mira a valorizzare la continuità delle manifestazioni podistiche cittadine.