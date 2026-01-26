Quotidiano di Gela

"100 milioni non sono sufficienti per ripartire", domani Schlein in Sicilia nelle aree colpite

Il segretario nazionale dem sarà in Sicilia

A cura di Redazione Redazione
26 gennaio 2026 20:17
"100 milioni non sono sufficienti per ripartire", domani Schlein in Sicilia nelle aree colpite
Niscemi. "Il sud e' in ginocchio e servono fondi urgenti per la ricostruzione e la messa in sicurezza, 100 milioni non sono sufficienti, urgono poi procedure semplici e veloci che restano un miraggio". Lo ha spiegato la dirigenza nazionale dem. Domani, la segretaria del Pd Elly Schlein si rechera' personalmente in Sicilia nelle zone colpite per capire da vicino quali sono le reali esigenze del territorio. E' quanto si legge in una nota del Partito democratico

