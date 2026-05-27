100 mila euro per Niscemi dalla NIAF, Mulè “Ancora una volta dimostrano il loro grande cuore per la Sicilia”

Lo scrive Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, sul suo profilo Instagram

ROMA (ITALPRESS) – “Ancora una volta gli amici della National Italian American Foundation dimostrano il loro grande cuore per la Sicilia. A Milano in occasione del Gala 2026 ho ritirato l’assegno da 100mila euro raccolti in favore di Niscemi dopo la tragedia del ciclone Harry. Ho già dato la notizia al sindaco, Massimiliano Conti, che riceverà la somma attraverso la Protezione Civile. Un grande ringraziamento a Paolo Catalfamo, presidente di Niaf Italia, che ha recepito immediatamente l’invito a dare un segnale di solidarietà concreta alla popolazione di Niscemi. Ancora una volta gli amici italoamericani hanno risposto con il loro grande cuore: grazie“. Lo scrive Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, sul suo profilo Instagram.

– foto profilo Instagram Giorgio Mulè –

(ITALPRESS).