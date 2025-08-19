Quotidiano di Gela

100 migranti soccorsi dalla Sea-Watch 5, la nave si dirige verso il porto di Catania

I migranti si trovavano a bordo di due imbarcazioni

PALERMO (ITALPRESS) – La nave Sea-Watch 5 stamattina all’alba ha tratto in salvo 100 persone nel Mediterraneo centrale. I migranti si trovavano a bordo di due imbarcazioni. Adesso “sono al sicuro sulla nostra nave – spiega la ong -, che si dirige verso il porto di Catania, assegnatoci dalle autorità italiane”.

