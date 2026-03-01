L'Enna travolge un evanescente Gela: i gialloverdi si impongono per 6-1

Pomeriggio da dimenticare per il Gela, che nella tana gialloverde scivola rovinosamente con il rotondo punteggio di 6-1. Apre la sfida l'ex di giornata Aperi. A seguire, l'Enna ribalta la sfida con Diaz, Occhiuto, Zerillo, Tchaouna, Distratto e Bamba.

Gela. Gela di scena al "Generale Gaeta" per fronteggiare l'Enna, a tre punti dai playout e orfana del proprio top scorer Franck Tchaouna. Biancazzurri completamente rimaneggiati. Alle assenze per squalifica di Giacomarro e Giuliano si aggiungono quelle per infortunio di Maltese e Flores Heatley, oltre ai lungodegenti Martinenko e Sbuttoni. Misiti opta per il 4-2-3-1: il solito Colace a difendere i pali. A comporre la cerniera difensiva Argentati, Eguaseki, Petta e Berto. Titolari in cabina di regia Cangemi e Siino, mentre Gigante, Bollino e Tuccio agiranno alle spalle di Aperi. Torna tra i convocati l'attaccante gelese Marco Ferrigno, mentre è alla prima convocazione in biancazzurro il centrocampista niscemese Rocco Cona.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Enna: Mangano, Di Modugno (79' Gabrieli), Occhiuto (79' Andelkovic), Spina (71' Ruiz Tombesi, Zerillo, Tchaouna, Dadic (84' Manganaro), Rossitto, Distratto (71' Nastasi), Diaz Garcia, Bamba. A disposizione: Loliva, Mbaye, Cespedes, Bellingardo. Allenatore: Alfredo Cimino.

Gela: Colace, Argentati (84' Ferrigno), Petta, Eguaseki (71' Cona), Berto, Siino, Cangemi, Gigante (46' Baldeh), Bollino (63' De Caro), Tuccio (59' Sinatra), Aperi. A disposizione: Florulli, Teijo, La Rosa, Camolese. Allenatore: Giuseppe Misiti.

Reti: 25' Aperi, 40' Diaz Garcia, 43' Occhiuto, 54' Zerillo, 63' Tchaouna, 64' Distratto, 69' Bamba.

Note: Ammonito Petta, Argentati.

LA CRONACA

69' - 6-1 Enna. Altro errore da matita blu di Eguaseki. Bamba gli scippa il pallone, scappa via e sigla il gol del 6-1.

64' - 5-1 Enna. Bamba scarica in mezzo, Diaz Garcia lascia lì il pallone con un velo e Distratto piazza la sfera all'angolino.

63' - 4-1 Enna. Tchaouna non sbaglia dal dischetto.

62' - Distratto scappa via, Argentati lo trattiene per la maglia e l'arbitro concede un rigore all'Enna.

54' - 3-1 Enna. Traversone in mezzo di Bamba, erroraccio di Colace che non riesce a far suo il pallone e Zerillo cala il tris dall'area piccola.

52' - Dadic ci prova dal limite dell'area ma Bollino spazza via dopo una serie di deviazioni.

50' - Occhiuto manca il tap-in vincente dopo un traversone deviato di Bamba.

46' - Al via la ripresa dell'incontro. Dentro Baldeh al posto di Gigante.

Termina il primo tempo al "Generale Gaeta". I gialloverdi, tra il 40' ed il 43', ribaltano il vantaggio del Gela con Diaz Garcia ed Occhiuto. Le due squadre guadagnano la via degli spogliatoi sul punteggio di 2-1 in favore dei locali.

43' 2-1 Enna. Il Gela subisce gol sugli sviluppi di un calcio di punizione. La sfera rimbalza in maniera anomala, scheggia la traversa e finisce sui piedi di Occhiuto, che da due passi non sbaglia e completa la rimonta.

40' - 1-1 Enna. Dadic strappa via il pallone ad Eguaseki dopo un brutto retropassaggio di Gigante, serve Diaz Garcia a tu per tu con Colace e pareggia i conti.

38' - Distratto è il più pericoloso tra le fila gialloverdi. L'esterno si accentra sul destro e scheggia il palo.

29' - Argentati ci prova a giro dalla distanza. Mangano respinge ma non riesce ad evitare l'angolo.

25' - 0-1 Gela. Sesto gol in campionato per Sebastiano Aperi. Controllo orientato a saltare un difensore dopo un passaggio di Tuccio e destro all'angolino.

18' - Primo squillo del Gela. Traversone di Gigante su cui non arriva in maniera pulita Tuccio.

17' - Diaz Garcia calcia in porta a botta sicura. Colace respinge la sua conclusione.

9' - Incursione in area di Bamba. Berto ed Eguaseki gli impediscono di calciare in porta.

7' - L'Enna si rende pericoloso da calcio piazzato. Tchaouna calcia da fuori dopo una serie di rimpalli ma la sua conclusione termina a lato.

1' - Al via la sfida allo stadio "Generale Gaeta". Dirigerà la gara Alessandro Papagno della sezione di Roma 2.43'