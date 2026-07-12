Ztl lungomare, Morgana: "Disponibile al confronto con gli esercenti ma nasce da richieste della città"

La Ztl sul lungomare

Gela. La Ztl sul lungomare Federico II di Svevia non è ben vista dagli esercenti della zona che di recente hanno esternato pubblicamente le loro preoccupazioni, soprattutto per il calo di clienti nel corso della settimana. Hanno chiesto un incontro con l'assessore, con delega alla polizia municipale, Simone Morgana, allo scopo di una revisione. “C'è piena apertura al confronto – dice Morgana – voglio ricordare che l'attuale Ztl è stata definita sulla base proprio di un confronto preliminare con le organizzazioni datoriali. Io sono a disposizione ma non dimentichiamo che la Ztl in quella zona è anche frutto di costanti richieste dei cittadini e dei residenti che, nel periodo estivo, vogliono avere la possibilità di muoversi liberamente e senza la presenza di veicoli, in un contesto che sicuramente è tra i più attrattivi della città”.