Ztl e aree pedonali, approvato in giunta il piano per l'estate

C'è l'approvazione della giunta

Gela. Ztl e aree pedonali, soprattutto in centro storico, fanno parte di un piano per la regolazione del traffico, in città, in vista dei mesi estivi, approvato dalla giunta, su proposta dell'assessore alla polizia municipale Simone Morgana. La delibera ha ottenuto l'assenso del primo cittadino e degli assessori. La ztl in corso Vittorio Emanuele, nel tratto tra via Bresmes e via Trieste, dall'8 giugno al 20 settembre, sarà in vigore dalle ore 19:00 alle ore 23:00 (da domenica a giovedì compresi i festivi) e dalle ore 19:00 alle ore 2 (venerdì e sabato). L'area pedonale in corso Vittorio Emanuele, nel tratto tra via Marconi e via Bresmes, dall'8 giugno al 20 settembre, sarà attiva tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 2. Area pedonale, sempre dall'8 giugno al 20 settembre, anche in via Pisa (nel tratto tra via Morello e via Bresmes) dalle ore 19:30 alle ore 2, venerdì, sabato e domenica, e in via Rossini (nel tratto tra via Matrice e piazza Sant'Agostino) dalle ore 21 alle ore 2, venerdì e sabato. La ztl sul lungomare Federico II di Svevia (nel tratto tra via Vasile e via Borsellino), dall'8 giugno al 20 settembre, è prevista dalle ore 20:30 alle 23:00, dalla domenica al giovedì compresi i festivi, e dalle 20:30 alle 2, venerdì e sabato. In viale Cortemaggiore, a Macchitella, la ztl sarà attiva negli orari già stabiliti. Vengono eliminati gli stalli di sosta esistenti sul corso Vittorio Emanuele, lato nord, nel tratto compreso tra via Marconi e via Bresmes, a eccezione dei posti riservati alle persone con disabilità. Sono previsti due stalli di sosta riservati al carico e scarico merci sul corso Vittorio Emanuele, lato nord, tra il civico 325 e il civico 327, dalle ore 08:30 alle ore 10:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Vengono eliminati gli stalli di sosta esistenti sul corso Vittorio Emanuele, lato nord, dal civico 314 al civico 358. Viene istituito un percorso pedonale (protetto e separato dalla corsia di marcia dei veicoli) su corso Vittorio Emanuele, lato nord, nel tratto compreso tra piazza Martiri della Libertà e via Aldisio Fischetti. Viene eliminato il senso unico eccetto le bici su corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la via Mallia e la via Marconi. Saranno predisposti gli atti necessari affinchè possano essere autorizzate le attività commerciali a posizionare dehors secondo le disposizioni e i limiti di cui all'art. 54, comma 2, lettere a),b) e c) del regolamento edilizio comunale. Nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, viene fissata una velocità massima di 20 Km/h. Il limite deve avere efficacia anche fuori dai giorni e dalle ore di vigenza della ztl e dell'area pedonale.