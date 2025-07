ZTL attiva sul Lungomare: tutte le informazioni

A partire da oggi, è attiva una Zona a Traffico Limitato (ZTL) sul lungomare di Gela, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e la sicurezza dell’area durante le ore serali e notturne.

La ZTL interessa il tratto del lungomare compreso tra la discesa Borsellino e il Lido La Conchiglia. Si tratta di una zona particolarmente frequentata da residenti e turisti, soprattutto nei mesi estivi.

La limitazione al traffico è attiva tutti i giorni, dalle ore 20:00 alle ore 2:00 del giorno successivo. Durante questa fascia oraria, solo i veicoli autorizzati potranno transitare all’interno dell’area delimitata.

La zona è sorvegliata da un sistema di semafori intelligenti e telecamere di videosorveglianza, in grado di rilevare automaticamente i veicoli non autorizzati. Durante l’orario di attivazione, non è consentito il transito ai veicoli non autorizzati. I trasgressori rischiano sanzioni amministrative.



L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di regolamentazione del traffico urbano e tutela delle aree pedonali e turistiche. Si invitano quindi cittadini e visitatori a rispettare le nuove disposizioni per garantire la sicurezza e il decoro della zona.