Zone scolastiche: tornano le regole per la sicurezza e la viabilità

Previsto l’uso gratuito del Parcheggio Ospedale Sud per i primi 20 minuti, mentre gli studenti sono invitati a usare i mezzi pubblici.

Gela. Con l’arrivo di settembre ripartono le lezioni e, insieme, cambiano anche le regole del traffico nelle aree attorno alle scuole. L’amministrazione comunale di Gela ha confermato l’attivazione delle “zone scolastiche”, introdotte lo scorso anno come misura sperimentale e rivelatesi un successo dopo i primi giorni di rodaggio. L’esperienza positiva ha spinto l’amministrazione a riproporre e rafforzare il modello, che mira non solo alla sicurezza stradale, ma anche alla promozione di abitudini di mobilità più sostenibili. Le due aree strategiche interessate sono Piano Notaro e Via Europa, punti nevralgici del traffico cittadino in corrispondenza di diversi istituti scolastici.

L’accesso attraverso i varchi semaforici sarà consentito esclusivamente a residenti e lavoratori della scuola muniti di pass, richiedibile sul sito ufficiale del Comune di Gela. Per quanto riguarda ciclomotori e minicar, sarà sufficiente comunicare la targa al comando di Polizia Municipale per ottenere l’autorizzazione.

“L’obiettivo – ha spiegato Morgana – è garantire maggiore sicurezza ai bambini e una gestione più ordinata del traffico durante le ore di punta”.

Un punto cruciale della nuova organizzazione sarà il Parcheggio Ospedale Sud, che resterà gratuito per i primi venti minuti di sosta, per agevolare i genitori che accompagnano i figli a scuola.

L’assessore ha inoltre rivolto un invito diretto agli studenti: sottoscrivere l’abbonamento ai mezzi pubblici per raggiungere gli istituti in maniera più sostenibile.

Per i bambini della scuola primaria, invece, Morgana consiglia ai genitori di parcheggiare a distanza e accompagnarli a piedi, riducendo così il congestionamento attorno agli ingressi.

Con l’attivazione delle zone scolastiche, Gela si prepara quindi ad affrontare il nuovo anno scolastico puntando su ordine, sicurezza e responsabilità condivisa tra cittadini, famiglie e istituzioni.