Zes unica, Impianti Srr punta ai crediti d'imposta: soluzione "interna", incarico a consulente

L'affidamento diretto dell'incarico ha il valore di 25 mila euro. Stagnitto già da anni si occupa di consulenza per le società del ciclo rifiuti

Gela. Impianti Srr, la società in house che gestisce la piattaforma di Timpazzo e il servizio rifiuti, guarda con attenzione ai crediti d'imposta per la Zes unica, previsti sulla base degli investimenti effettuati e di quelli in programma. Nonostante l'inchiesta in corso possa comunque cambiare le carte in tavola, soprattutto se il gip del tribunale di Caltanissetta dovesse accogliere la richiesta di sequestro avanzata dai pm della Dda, il management dell'azienda, direttamente controllata dalla Srr4, non vuole rinunciare alla possibilità di acquisire importi rilevanti previsti dalle norme in materia. Per accedere ai crediti d'imposta, Impianti Srr si è affidata a un professionista, il commercialista Diego Stagnitto. Una sorta di scelta interna, dato che il professionista già da anni si occupa di consulenza per le società del ciclo rifiuti. E' uno dei professionisti di riferimento nel sistema della governance territoriale del ciclo rifiuti. L'affidamento diretto dell'incarico ha il valore di 25 mila euro. Come spesso capita, anche Impianti Srr ha optato per la piattaforma Mepa attribuendo a Stagnitto l'incarico per le procedure necessarie ad accedere ai crediti d'imposta della Zona economica speciale. Il management ha dato ufficialità attraverso un provvedimento che dispone l'incarico.